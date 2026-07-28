Над регионами России сбили более 100 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 112 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, дроны сбили в период с 20:00 до 23:00 мск. В Минобороны уточнили, что БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 28 июля Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за десять часов в направлении столицы летели более 390 БПЛА.

Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, еще 81 дрон уничтожили на подлете к Москве. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом и повредил две квартиры. После поквартирного обхода власти сообщили, что люди не пострадали.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.