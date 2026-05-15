Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Рязани ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Рязани ввели режим ЧС из-за гибели людей после атаки украинских БПЛА
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Рязани после атаки беспилотников в ночь на 15 мая. Об этом сообщает правительство региона.

«Решение принято в связи с гибелью людей и причинением вреда здоровью, частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения», — говорится на сайте правительства.

Режим ЧС введен на территории города с 15 мая и до особого распоряжения. Уточняется, что руководителем работ по ликвидации последствий ЧС определен первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Рязанскую область 15 мая атаковали около сотни беспилотников ВСУ, основной удар пришелся по областному центру. Погибли четыре человека, еще 12 получили травмы. Две многоэтажки в Рязани получили повреждения, загорелась территория одного из промышленных предприятий. После этого в городе прошел «черный дождь». На этом фоне школы и детские сады приостановили работу, отменены культурно-массовые мероприятия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме напомнили о возможности ударить по Европе после атаки БПЛА на Рязань.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!