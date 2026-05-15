В Рязани ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Рязани после атаки беспилотников в ночь на 15 мая. Об этом сообщает правительство региона.

«Решение принято в связи с гибелью людей и причинением вреда здоровью, частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения», — говорится на сайте правительства.

Режим ЧС введен на территории города с 15 мая и до особого распоряжения. Уточняется, что руководителем работ по ликвидации последствий ЧС определен первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Рязанскую область 15 мая атаковали около сотни беспилотников ВСУ, основной удар пришелся по областному центру. Погибли четыре человека, еще 12 получили травмы. Две многоэтажки в Рязани получили повреждения, загорелась территория одного из промышленных предприятий. После этого в городе прошел «черный дождь». На этом фоне школы и детские сады приостановили работу, отменены культурно-массовые мероприятия.

