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Культура

МакSим госпитализировали после потери отца: «Врачи запретили выступления»

Певица МакSим отменила концерты из-за госпитализации
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певицу МакSим госпитализировали после потери отца. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка рассказала, что ей пришлось отменить все ближайшие концерты.

«На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния», — объяснила МакSим.

О кончине отца звезда рассказала 19 июля.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

В мае 2025-го МакSим заявила, что во время комы была в параллельном мире. По словам певицы, нахождение в коме непохоже ни на один сон. В тот момент она осознавала, что ее может не стать.

Ранее Анна Нетребко отменила концерты в Европе из-за сильного истощения.

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