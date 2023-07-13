МакSим рассказала о своем алкоголизме и лечении в рехабе

Певица МакSим рассказала в соцсетях, как проходит ее лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре. По словам артистки, алкоголем она хотела восстановить силы после тяжело перенесенной коронавирусной инфекции. Однако в итоге спиртное не помогло – именно злоупотреблением и усталостью МакSим объяснила срыв концерта в Сочи в марте. Вернуться на сцену Абросимова планирует уже этой осенью.

Певица МакSим уже «долгое время» лечится от алкоголизма в реабилитационной клинике. О борьбе с зависимостью сама Марина Абросимова сообщила в видео, опубликованном в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, она слишком рано начала гастрольный тур после тяжело перенесенного COVID-19, и думала, что алкоголь придаст ей сил.

«Я приехала не то, что уставшая, я уже не могла стоять на ногах. Перед выходом на сцену я была под капельницей и решила, что если выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Не получилось», — рассказала она о сорванном концерте в Сочи.

По словам МакSим, она сожалеет о том, что подвела коллег и зрителей, а не о многомиллионных неустойках, которые пришлось заплатить из-за нарушения контрактов.

По ее словам, «ставшая привычкой попытка сбежать от проблем и недугов посредством алкоголя» привести может только к большим потерям.

«Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я нахожусь в клинике уже долгое время», — рассказала певица.

Абросимова также заявила, что решение приехать в реабилитационный центр добровольно стало для нее «огромным шагом». Она добавила, что в клинике ее навещают дочери и товарищи по команде.

18 марта директор певицы Павел Назаров сообщил РИА Новости, что артистке стало плохо во время выступления в Сочи. PR-менеджер МакSим Яна Богушевская сказала, что еще днем – перед концертом – у Абросимовой поднялось давление, кружилась голова и появилось сильное недомогание. Она объяснила это «плотным графиком» — перед сочинским выступлением МакSим пела 14 марта в Краснодаре.

Во время выступления в Сочи МакSим исполнила только несколько песен, после чего без объяснений ушла со сцены. По словам организаторов, ей понадобилась помощь врачей.

Зрители в разговоре с «Газетой.Ru» описали свои впечатления от скандального концерта. Житель Сочи Сергей заявил, что МакSим «была в странном состоянии». По его словам, на пятой песне артистка «уже конкретно не вязала лыка, развернулась молча и ушла, а за ней вся команда со сцены». Он добавил, что «люди ждали минут тридцать в тишине зала», но им никто ничего не объяснил.

«Лучше бы она осталась в моей памяти той лучезарной девочкой с красивым голосом, а не это вот. Если человек себя действительно плохо чувствует, то зачем выпускать его на сцену, проще отменить концерт и не позориться», — добавил Сергей.

В июне 2021 года МакSим перенесла COVID-19 в тяжелой форме, на несколько недель певицу вводили в искусственную кому и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

4 июля 2023 года Абросимова сообщила, что после осложнений, вызванных коронавирусом, ее организм перестал выдерживать сильные нагрузки, а потому сейчас она сконцентрирована на «работе над своими физическими и эмоциональными чувствами».

МакSим добавила, что планирует вернуться на сцену в октябре этого года.