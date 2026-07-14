В Краснодарском крае потушили возгорание на НПЗ после падения обломков БПЛА

Пожар на Афипском НПЗ после атаки беспилотников ликвидирован

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов потушен. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Северский район. На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что обломки сбитых беспилотников обнаружили в Северском районе, Анапе, Красноармейском районе и Геленджике.

Отмечается, что в Северском районе пострадали два человека. Им предоставили необходимую медицинскую помощь.

В оперштабе добавили, что во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

Утром 14 июля в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 288 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа над регионами России, в том числе над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что после падения обломков беспилотника на Кубани загорелось предприятие.