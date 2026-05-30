Один человек пострадал из-за падения обломков дрона на Кубани

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края в результате падения обломков дрона пострадал мужчина. Об этом сообщает оперштаб региона.

Уточняется, что медики осмотрели пострадавшего, госпитализация ему не понадобилась.

В оперштабе добавили, что после налетов в городе обнаружили обломки БПЛА по пяти адресам. Кроме того, в частных домах повреждены остекления и фасады. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные и специальные службы.

В ночь с 29 на 30 мая над Ростовской областью сбили почти полсотни украинских БПЛА. В том числе атаке подвергся Таганрог, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание на территории порта. Спасатели уже потушили пожар. Утечки мазута на месте происшествия зафиксировано не было.

Позднее стало известно, что на территории нефтебазы в Армавире после атаки БПЛА произошел пожар. Уточняется, что повреждения получил объект ООО «Южная нефтяная компания». Никто из людей не пострадал.

Ранее над территорией Росси за ночь сбили более 120 беспилотников.