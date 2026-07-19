«Вы зачем сюда приехали?»: мужчина избил туристку из России в грузинском отеле

В грузинской Кахетии мужчина ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Он сломал девушке нос, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. В МВД Грузии сообщили, что причиной конфликта стало поведение россиянок — они оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили водой аппаратуру. Однако туристки отрицают эту версию. По их словам, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке.

В Кахетии мужчина ворвался в номер российских туристок в пятизвездочном отеле Agarani Estate и напал на девушек. Об этом сообщают Life со ссылкой на SHOT и Baza.

Россиянки приехали в Грузию на день рождения подруги. Именинница рассказала, что вместе со своими гостями заселилась в номер на третьем этаже, его балкон выходил на площадку, где проходила грузинская свадьба. Одна из девушек открыла на балконе шампанское, после чего им снизу начали кричать, что подруги якобы испортили диджейское оборудование. В номер пришла охрана отеля, поговорила с гостями и ушла, затем именинница с подругами вновь вернулась на балкон.

«После того как они ушли, к нам врывается молодой человек грузинского происхождения. То есть он знал наш номер, знал, на каком этаже мы находимся. После этого мои подруги открыли дверь, он начал нас толкать и сказал, что мы портим свадьбу его брата. Сказал, что мы русские и зачем мы сюда приехали, после чего моя подруга пыталась его вытолкнуть и он ее ударил»,

— рассказала РИА Новости очевидица произошедшего Владислава Бородина.

На кадрах, которые публикуют СМИ, видно, что сначала между мужчиной и девушкой происходит словесная перепалка на английском языке. Девушка заявляет, что мужчина находится в ее номере, на что тот отвечает, что туристки находятся «в его стране» и «портят свадьбу его брата». Девушка пытается вытолкнуть мужчину из номера, после чего тот бьет ее по лицу с такой силой, что пострадавшая падает.

По словам Бородиной, ее подруга сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии — у нее сломан нос.

Из-за чего произошла потасовка?

В МВД Грузии заявили, что причиной потасовки в элитном отеле стало поведение российских туристок. Как отметили в ведомстве, девушки оскорбляли гостей свадьбы и облили водой аппаратуру. Такой же версии придерживаются и родственники нападавшего. По их словам, россиянки помешали торжеству, обливая гостей и аппаратуру водой и вином.

Однако пострадавшие называют подобные обвинения ложью. Девушки настаивают, что конфликт произошел из-за русского языка — мужчина ворвался в их номер, потому что услышал русскую речь.

Туристки считают, что администрация отеля сообщила нападавшему, в каком номере они находятся. Кроме этого, россиянки рассказали, что сотрудники Agarani Estate просили их не предавать ситуацию огласке и не публиковать видео, а после отказа аккаунт отеля заблокировал их страницы.

После произошедшего россияне обрушили рейтинг отеля. В отзывах пользователи жалуются на ужасный сервис и отсутствие безопасности. В Agarani Estate отметили, что не имеют отношения к избиению российской туристки, но не смогли объяснить, зачем заблокировали аккаунты девушек на своей странице.

Что известно о нападавшем?

По данным SHOT, напавшего на туристок мужчину зовут Георгий Чигладзе, ему 30 лет. В отеле Agarani Estate он отмечал свадьбу младшего брата.

«Родные и близкие утверждают, что ранее за Георгием никогда не замечали подобного, он всегда якобы вел себя примерно», — говорится в публикации.

Мужчину уже задержали. Если его признают виновным, нападавшему грозит до трех лет лишения свободы.