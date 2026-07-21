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Политика

В Госдуме осудили митинг в Тбилиси в поддержку избившего россиянку мужчины

Депутат Затулин: митинг в поддержку избившего россиянку грузина вредит Грузии
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Митинг в Тбилиси в поддержку мужчины, избившего российскую туристку, вредит образу Грузии. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Человек, который нанес ущерб другому человеку любой национальности, любого гражданства, должен отвечать, если все сводится к этому. Нет никаких сомнений, что те, кто его выгораживают, исходя из подхода «не выдавать своего», просто-напросто вредят образу самой Грузии. Переносить поведение друзей обидчика на всех, кто живет в Тбилиси, или на всю Грузию, на мой взгляд, не следовало бы», — сказал он.

Как отметил Затулин, если избивший россиянку гражданин Грузии действительно виновен и не будет наказан, «потому что он свой», то эта ситуация «окажет влияние на мотивацию людей в России, которые собирались съездить в Грузию».

19 июля в грузинской Кахетии мужчина ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Он сломал девушке нос, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. В МВД Грузии сообщили, что причиной конфликта стало поведение россиянок — они оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили водой аппаратуру. Однако туристки отрицают эту версию. По их словам, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке. 

При этом также сообщалось, что в Грузии устроили шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке.
Люди вышли на улицы Тбилиси, выкрикивая антироссийские лозунги. Они прошли от здания парламента к канцелярии с флагами Грузии, Украины и Евросоюза.

Напавший на девушку задержан, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что туристке из России понадобится операция после нападения в грузинском отеле.

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