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Общество

Ураган вырвал с корнем вековые деревья в заповеднике в Петербурге

Ветер повалил вековые дубы и липы в парке музея-заповедника «Павловск»
Telegram-канал «Музей-заповедник «Павловск»»

Ураганный ветер, вызванный циклоном «Бернадетт», вырвал с корнем вековые деревья в Павловском парке. Об этом сообщили в администрации музея-заповедника.

Сильнейший ветер, обрушившийся на регион, повалил столетние дубы и липы почти на каждой аллее парка, рассказали в заповеднике. При этом чудом уцелели парковые павильоны, уточнили сотрудники.

По словам главного хранителя Павловского парка, рухнули более 200 деревьев, в их числе дуб у реки Славянки, который парковые рабочие спасали два года назад .

Работники парка заявили, что таких разрушений в Павловске не было по крайней мере в последние 30 лет.

В настоящее время сотрудники отдела садово-паркового хозяйства заняты уборкой поваленных деревьев, парк для посетителей закрыт.

Накануне на Ленинградскую области обрушился грозовой фронт. В Санкт-Петербурге возникли проблемы со светом, ливень затопил улицы, шквалистый ветер повалил деревья на автомобили.

Ранее жители Санкт-Петербурга увидели смерч над Васильевским островом.

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