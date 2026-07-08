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Представлялся генсеком ЦК КПСС и писал в ООН: что известно об аресте главы «Граждан СССР»

В Москве арестовали главу секты «Граждане СССР» Владимира Корякина
Владимир Корякин
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В Москве арестовали 80-летнего Владимира Корякина, который называл себя генеральным секретарем ЦК КПСС и на протяжении десятилетий отрицал распад Советского Союза. По данным СМИ, его подозревают в экстремизме. Корякин был одним из лидеров движения «Граждане СССР», участники которого считают, что СССР продолжает существовать юридически, а современную Россию не признают. Что известно о деле — в материале «Газеты.Ru».

Глава секты «Граждане СССР» (организация запрещена в России) Владимир Корякин был арестован Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, 80-летнего мужчину подозревают в экстремистской деятельности. Если Корякин будет признан виновным, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Корякин отрицал распад СССР, отказывался признавать современные российские документы и называл себя генеральным секретарем ЦК КПСС. В 2019 году он направил обращение в ООН, в котором утверждал, что является законным продолжателем советской власти и избранным руководителем КПСС. Тогда же он заявлял, что якобы «ликвидировал Российскую Федерацию» и уведомил об этом международные организации.

По информации издания «Царьград» сторонники Корякина сообщили, что Останкинский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения еще 19 июня. Заседание прошло в закрытом режиме.

Что такое «Граждане СССР»

Движение «Граждане СССР» (также известное как «Союз славянских сил Руси» или «СССР») объединяет сторонников идеи о том, что Советский Союз якобы продолжает существовать де-юре, а Российская Федерация является нелегитимным государством. Последователи движения отказываются признавать российские законы, суды, органы власти и документы, а также призывают не платить налоги, кредиты и коммунальные платежи.

Отдельные группы людей, считавшие себя гражданами Советского Союза, стали появляться еще в 1995 году. Само движение появилось в 2010 году, когда стоматолог из Душанбе Сергей Тараскин переехал в Московскую область и открыл клинику. Он не смог погасить взятые кредиты и в Арбитражном суде заявил, что является «врио президента СССР». По его словам, поскольку он брал кредит в Российской Федерации, выплачивать деньги он был не обязан. Впоследствии вокруг этой идеи сформировалось движение сторонников.

В 2019 году суд признал объединение Сергея Тараскина — «Союз славянских сил Руси» («СССР») экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

В 2022 году сам «врио президента СССР» был приговорен к восьми годам колонии. Суд признал его виновным по делу об организации деятельности экстремистской организации.

В августе 2022 года Минюст России внес движение в перечень экстремистских организаций.

Другие громкие дела, связанные с «Гражданами СССР»

В 2018 году был заключен под стражу «глава Свердловской области РСФСР» Андрей Злоказов. Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму и отправили на принудительное лечение.

В 2023 году ФСБ задержала членов «Граждан СССР» за выдачу фальшивых документов. Две женщины 51 и 67 лет вели пропагандистские блоги и выпускали поддельные удостоверения, в отношении них было возбуждено уголовное дело. В этом же году были задержаны еще несколько членов в Нижегородской области.

За последние годы уголовные дела в отношении участников движения были возбуждены в Коми, Кировской области, Краснодарском крае, Омской области, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах. Следствие вменяло им организацию деятельности экстремистской организации, участие в ней, а также публичные призывы к экстремизму.

Сторонники запрещенного движения совершали и другие правонарушения. В июле жительница Калининградской области украла телефон у электрика, который пришел отключить свет за неуплату 30 тысяч рублей. Женщина, поддерживающая «Граждан СССР», заявила, что имеет право пользоваться электричеством бесплатно.

В Чите член «Граждан СССР», задолжавший за электроэнергию 5 млн рублей, пытался запугать приставов рассуждениями о «карме» и «законах мироздания». Однако с мужчины был взыскан штраф 80 тысяч рублей, а здание, за которое числился долг, было арестовано.

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