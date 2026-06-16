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Общество

Женщина обокрала электрика, пришедшего отключить ей свет в Калининградской области

В Калининградской области женщина обокрала электрика, пришедшего отключить свет

В Калининградской области женщина украла телефон у электрика, пришедшего отключить свет за неуплату. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь Энергосбыт».

Все началось с того, что у местной жительницы сформировался долг за электричество в размере 30 тысяч рублей — женщина, являющаяся сторонницей движения «Граждане СССР» (организация запрещена в России), считала, что может пользоваться им бесплатно. Ей отключили электричество, после чего та самовольно подключалась к сетям.

Энергетики снова приехали отключать подачу, и тогда гражданка начала проявлять агрессию. Она не подпустила контролера к прибору учета и попыталась скинуть его с лестницы, а затем украла него телефон.

Мужчина обратился в полицию. Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам ограничения свободы.

Ранее стало известно, что Киркоров задолжал полмиллиона рублей за ЖКХ.

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