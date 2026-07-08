В Москве арестовали 80-летнего главу «Граждан СССР»

Правоохранители арестовали в Москве главу секты «Граждане СССР» (организация запрещена в России) Владимира Корякина, который на протяжении 35 лет отрицает распад Советского Союза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 80-летнего мужчину задержали по подозрению в экстремизме — ему грозит до шести лет колонии.

Известно, что Корякин отказывается пользоваться современными документами и вербует в ряды движения своих единомышленников. Как пишет Mash, в 2019 году мужчина обращался в ООН, называя себя продолжателем дела КПСС и избранным главой партии. Кроме того, он утверждал, что «уничтожил Россию со всей ее капиталистической заразой». По разным оценкам, секта «Граждан СССР» насчитывает до 10 тысяч последователей по всему миру.

В 2022 году бывший стоматолог Сергей Тараскин, провозгласивший себя врио президента СССР, получил восемь лет колонии общего режима по делу об экстремизме.

25 июня Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор организатору религиозного объединения «Школа Жизни» Олегу Гармашу. Суд установил, что под видом оказания психологической помощи он вовлекал в движение последователей, включая несовершеннолетних, применяя авторскую методику, основанную на психологическом насилии и полном подчинении адептов.

Ранее в Петербурге суд лишил родительских прав женщину, которая вовлекла дочерей в секту.