Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Москве арестовали 80-летнего главу «Граждан СССР»

В Москве арестовали главу секты «Граждане СССР» Владимира Корякина
YouTube

Правоохранители арестовали в Москве главу секты «Граждане СССР» (организация запрещена в России) Владимира Корякина, который на протяжении 35 лет отрицает распад Советского Союза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 80-летнего мужчину задержали по подозрению в экстремизме — ему грозит до шести лет колонии.

Известно, что Корякин отказывается пользоваться современными документами и вербует в ряды движения своих единомышленников. Как пишет Mash, в 2019 году мужчина обращался в ООН, называя себя продолжателем дела КПСС и избранным главой партии. Кроме того, он утверждал, что «уничтожил Россию со всей ее капиталистической заразой». По разным оценкам, секта «Граждан СССР» насчитывает до 10 тысяч последователей по всему миру.

В 2022 году бывший стоматолог Сергей Тараскин, провозгласивший себя врио президента СССР, получил восемь лет колонии общего режима по делу об экстремизме.

25 июня Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор организатору религиозного объединения «Школа Жизни» Олегу Гармашу. Суд установил, что под видом оказания психологической помощи он вовлекал в движение последователей, включая несовершеннолетних, применяя авторскую методику, основанную на психологическом насилии и полном подчинении адептов.

Ранее в Петербурге суд лишил родительских прав женщину, которая вовлекла дочерей в секту.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!