ТАСС сообщил о самой крупной за два года атаке БПЛА на Москву

ТАСС: атака около 180 беспилотников на Москву стала самой крупной за два года

Атака около 180 беспилотников на Москву стала самой крупной за два года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток 18 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 180 БПЛА. На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

До этого самое большое количество беспилотников — 81 дрон — было сбито в первой половине суток 17 июня. 16 мая силы ПВО сбили 38 беспилотников, летевших на Москву.

16 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что Россия обладает лучшей в мире системой ПВО, дополнительные меры для защиты Москвы не требуется. По его словам, Украина применяет новые способы борьбы, однако «чем быстрее мы закончим победой спецоперацию, тем быстрее закончится все это безобразие».

Депутат уверен, что необходимые меры уже приняты, а «решения найдены».

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу поврежден объект Московского НПЗ. По его данным, никто не пострадал. Произошедший пожар потушили спустя несколько часов.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.