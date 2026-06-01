1 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

День защиты детей на ВДНХ в Москве, 2022 год

1 июня в мире отмечают Международный день защиты детей. В России поздравления с профессиональным праздником принимают моряки Северного флота и летчики военно-транспортной авиации. Православные верующие празднуют Духов день. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 1 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 1 июня

* Международный день защиты детей

Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Однако официально праздник учредили позже — в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Первый День защиты детей отметили в 1950 году в 51 стране мира. Праздник напоминает обществу о необходимости защищать права детей на безопасность, образование, медицинскую помощь и защиту от насилия.

* Всемирный день родителей

Праздник учрежден ООН в 2012 году и отмечается ежегодно с 2013 года. Его цель — подчеркнуть ценность семьи, ответственность родителей за воспитание детей. ООН призывает государства поддерживать родителей, создавать условия для семей и для гармоничного развития подрастающего поколения. Праздник символично совпадает с Международным днем защиты детей.

* День Северного флота ВМФ России

Северный флот играет ключевую роль в обеспечении безопасности и защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане. На его вооружении находятся атомные подводные лодки, ракетные крейсеры и новейшие корабли других классов.

Временем основания Северного флота считается 1733 год. Именно тогда, по указу императрицы Анны Иоанновны, в Архангельске был создан военный порт и сформировано первое штатное соединение военных кораблей на русском Севере.

Однако сам праздник отмечается по случаю создания 1 июня 1933 года Северной военной флотилии, которая спустя несколько лет была преобразована в Северный флот.

* День военно-транспортной авиации России

Сегодня профессиональный праздник у летчиков и персонала Военно-транспортной авиации (ВТА) России. В этот день в 1931 году сформирован первый воздушно-десантный отряд в Ленинградском военном округе — прообраз современной ВТА.

Военно-транспортная авиация, которая сейчас входит в состав Воздушно-космических сил РФ, решает широкий спектр задач: десантирование, доставку грузов и вооружения, эвакуацию, участие в миротворческих и гуманитарных миссиях.

* День создания правительственной связи России

В России отмечают День создания правительственной связи. 1 июня 1931 года в СССР заработала первая высокочастотная сеть — легендарная «ВЧ-связь», решившая проблему конфиденциальности переговоров. В годы Великой Отечественной войны она стала надежной нитью, позволявшей командованию управлять фронтами. Позже к ней добавились спутники и «горячая линия» Москва–Вашингтон. Сегодня правительственная связь используется для нужд государственного управления.

* Всемирный день молока

Праздник отмечается с 2001 года по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), входящей в состав ООН. Его цель — привлечь внимание общества к пользе молока и молочных продуктов, а также подчеркнуть важность молочной отрасли для глобальной экономики, продовольственной безопасности и здорового питания. В эту дату в разных странах проходят фермерские ярмарки, дегустации молочной продукции, мастер-классы по приготовлению сыров и других молочных продуктов, экскурсии на молочные фермы и показательные дойки.

* Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии

С 2016 года в мире проходит Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии. Идея принадлежит американскому психотерапевту Бри Боншай, которая придумала эту акцию и одноименный ежегодный саммит «Исцеление невидимых ран».

Цель даты — помочь людям распознать скрытые формы психологического давления, манипуляций и эмоционального контроля, которые часто исходят от людей с нарциссическим расстройством личности (НРЛ). Такое насилие не оставляет синяков, но разрушает самооценку: газлайтинг, обесценивание, игнорирование, изоляция. Дата выбрана не случайно — она совпадает с Днем защиты детей, подчеркивая, что корни подобного абьюза нередко лежат в семейной системе.

Необычные праздники 1 июня • День рождения «Супермена». Героя придумали американские авторы комиксов Джерри Сигел и Джо Шустер, а его дебют состоялся в 1938 году в первом номере Action Comics (издательство DC). Любопытно, что в одной из версий комикса Супермен родился и вырос в СССР. В 2026 году имениннику исполнилось 88 лет. • День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Праздник берет начало от традиции «морской почты». Считается, что первым такие послания придумал отправлять греческий философ Теофраст, изучавший морские течения между Атлантикой и Средиземноморьем. • День «Скажи что-нибудь приятное». Праздник предлагает сегодня сказать друг другу добрые слова. Мир порой бывает жестоким, а технологии нередко разобщают людей. Простое «спасибо» или комплимент способны творить чудеса, возвращая человеческое тепло.

Что отмечают в разных странах 1 июня

День «Корабль не сдавать» — США. Приказ Don't Give Up The Ship («Корабль не сдавать») отдал смертельно раненый капитан Джеймс Лоуренс в бою 1813 года. Эти слова стали девизом ВМС и символом мужества и стойкости. Праздник неофициальный, но его отмечают на морских базах.

Нинооба — Грузия. День посвящен крестительнице Грузии — святой Нино, которая в IV веке принесла христианство в Иверию. Равноапостольную Нино особо почитают в Грузии. В храмах в этот день идут праздничные службы. Особые торжества проходят в Сионском кафедральном соборе Успения Божьей Матери, где хранится святыня — крест из виноградной лозы, с которым Нино пришла на иверскую землю.

День графства Дорсет — Великобритания. Праздник совпадает с днем святой Уиты, покровительницы региона. Его символ — золотое полотнище с белым крестом, обведенным красным. В этот день местные советы и жители поднимают флаги Дорсета, проводят культурные и благотворительные мероприятия.

День Западной Австралии — Австралия. В 1829 году на корабле «Пармелия» к берегам колонии на реке Сван прибыли первые поселенцы из Британии. В том же году основали город Перт. Праздник символизирует встречу древней аборигенной культуры и культур переселенцев — англичан, ирландцев, итальянцев, греков и других, кто сделал этот штат своим домом. Ранее праздник называли Днем основания.

Религиозные праздники 1 июня

День Святого Духа

Этот христианский праздник отмечается в честь Святого Духа, третьего лица Троицы. В православии он приходится на 51-й день после Пасхи и связан с празднованием Троицы. Дата установлена в память о сошествии Святого Духа на апостолов, после чего они заговорили на разных языках и стали проповедовать христианство по всему миру. В этот день в храмах совершают особое богослужение с коленопреклоненными молитвами Василия Великого. Священники облачаются в зеленое — символ животворящей силы Духа. Верующие молятся перед иконой «Сошествие Святого Духа» о мудрости и просвещении.

День памяти святого благоверного князя Димитрия Донского

Сегодня Русская православная церковь вспоминает святого благоверного князя Димитрия Донского — одного из самых известных русских полководцев и государственных деятелей XIV века. Славу ему принесла Куликовская битва 1380 года, когда объединенное русское войско одержало крупную победу над ордынским полчищем Мамая.

Церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых на Поместном соборе 1988 года, в год празднования тысячелетия Крещения Руси. Его почитают за праведную жизнь и спасение отечества, мужество и мудрость, проявленные в тяжелое для страны время.

Народные праздники 1 июня

* Начало Русальей недели

У славян Духов день открывал Русалью неделю. Начинали праздник с поминовения предков. Особо поминали русальих духов — так назывались души тех, кто ушел из жизни преждевременно или добровольно.

В поле оставляли старую одежду, считалось, что это может обмануть и отвлечь русалок. Согласно поверьям, встреча с русалкой сулила либо несметное богатство, либо большую беду. Поэтому детям и девушкам строго запрещалось выходить в поле — люди верили, что озорные русалки могли их защекотать до смерти. Главными оберегами считались полынь, хрен и чеснок.

* Иван Долгий

В первый день лета народ отмечал день Ивана Долгого, названного так в память о святом Иоанне Готском. Прозвище «Долгий» закрепилось из-за длинного светового дня. Праздник также называли «оберег нивы», посвящая его защите полей от засухи и ветров, а еще — «ранние льны», поскольку крестьяне начинали сеять лен. Считалось, что лен, посеянный на Ивана, вырастет высоким и даст хорошее волокно.

Существовала примета: если в этот день идет дождь — лен будет в рост. Дождь также предвещал богатый урожай ржи. В день Ивана Долгого хозяйки пекли пироги и караваи, угощая ими семью и даже птиц. Девушки плели венки из полевых цветов и дарили их любимым — для привлечения счастья в личную жизнь.

Именины 1 июня

* Анастасия;

* Дмитрий;

* Иван;

* Игнатий;

* Сергей;

* Александр;

* Валентин;

* Василий;

* Виктор;

* Григорий;

* Георгий;

* Антон;

* Матвей;

* Михаил;

* Николай;

* Олег;

* Павел;

* Максим.

Приметы: что можно и что нельзя делать 1 июня

Приметы о погоде

Сеять лен на Ивана — к доброму урожаю.

Утренняя роса — к плодородию.

Ясный день — к жаркому июню.

Сильный ветер 1 июня — к грозовому лету.

Много цветущей черемухи — к дождливой погоде в ближайшие недели.

Что можно делать 1 июня

* Усердно трудиться — лень и безделье могут привести к финансовым трудностям.

* Встречать лето в чистой и новой одежде — чтобы не отпугнуть удачу.

* Крошить угощение птицам — чтобы привлечь удачу.

* Избавляться от старого: хорошей приметой считалось выбросить или раздать ненужные вещи, чтобы освободить место для нового и привлечь удачу.

* Подставлять лицо дождю: дождь в этот день считали первым подарком лета. Укрываться от него или ругать погоду было нельзя, чтобы не «убежать от своего счастья».

* Класть под подушку монеты — привлечет в дом богатство.

Что нельзя делать 1 июня

* Жаловаться на погоду и ругать ее — можно навлечь неудачу.

* Стричь волосы: примета связана с урожаем — считалось, что стрижка может навредить будущим посевам.

* Вредить растениям: нельзя ломать ветки, рвать листья, срезать цветы и топтать траву.

* Давать или брать в долг хлеб и соль — сулит голодный год и нищету.

* Оставлять маленьких детей одних без присмотра: считалось, что злые духи могут навредить ребенку.

* Носить красную одежду: по поверьям, это могло привлечь несчастье.

* Делать генеральную уборку: мыть полы и выносить мусор — можно «вымести» из дома благополучие.

Лунный календарь 1 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 16-й и 17-й лунные дни.

Луна в знаке Стрельца.

Астрологи рекомендуют в этот период отдых, наведение порядка в доме и мыслях, легкую пищу, а также косметические процедуры. Если верить звездным прогнозам, не стоит начинать важные дела, ссориться, переедать и стричь волосы.

С 23:02 вступает 17-й лунный день, несущий энергию праздника, радости и романтики. Последователи эзотерики считают, что это лучшее время для общения, любви и веселья, но не для уборки и бытовой рутины. Серьезные начинания и подписание документов следует отложить.

1 июня родились люди под знаком Близнецов, представители воздушной стихии. Их планета-управитель — Меркурий.

Какие исторические события произошли 1 июня

* 1495 год — зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски.

* 1533 год — в Англии прошла коронация Анны Болейн, ставшей второй женой Генриха VIII и первой из жен монарха, которую он казнил.

* 1725 год — Екатерина I учредила Орден Святого Александра Невского — одну из высших наград Российской империи.

* 1924 год — с конвейера сошел первый автомобиль марки Chrysler — шестицилиндровый седан.

* 2001 год — в Непале наследный принц Дипендра устроил бойню во дворце, убив короля, королеву и почти всю семью.

* 2015 год — на реке Янцзы в результате смерча затонул круизный теплоход «Дунфанчжисин» — одна из крупнейших речных трагедий в истории Китая, 442 погибших.

Кто родился 1 июня

* В 1804 году родился Михаил Глинка — композитор, основоположник русской классической музыки, автор опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».

* В 1844 году родился Василий Поленов — русский живописец-передвижник, автор знаменитой картины «Московский дворик» и библейского цикла.

* В 1892 году родился Аманулла-хан — король Афганистана, инициировавший модернизацию страны и ее независимость от Британии.

* В 1926 году родилась Мэрилин Монро — американская актриса, певица, икона Голливуда 1950-х.

* В 1930 году родился Евгений Птичкин — советский композитор, автор популярных песен, включая «Ромашки спрятались».

* В 1961 году родился Евгений Пригожин — российский предприниматель, основатель ЧВК Вагнер.

Кто скончался 1 июня • В 2003 году умер Евгений Матвеев — советский актер, режиссер, сценарист, народный артист СССР. • В 2008 году умер Ив Сен-Лоран — французский модельер. • В 2010 году умер Андрей Вознесенский — советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель.

Кто отмечает день рождения 1 июня

* 89 лет исполняется Моргану Фримену — американскому актеру, лауреату «Оскара», одному из самых узнаваемых голосов Голливуда.

* 84 года исполняется Владимиру Грамматикову — советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру.

* 79 лет исполняется Джонатану Прайсу — британскому актеру, известному по ролям в театре, кино и сериалах («Игра престолов», «Два папы»).

* 71 год исполняется Евгении Симоновой — советской и российской актрисе, народной артистке РФ.

* 67 лет исполняется Надежде Кадышевой — певице, солистке ансамбля «Золотое кольцо», народной артистке РФ.

* 66 лет исполняется Ольге Кормухиной — певице, заслуженной артистке РФ.

* 61 год исполняется Ларисе Лазутиной — советской и российской лыжнице, пятикратной олимпийской чемпионке.

* 52 года исполняется Аланис Мориссетт — канадской певице и автору песен, обладательнице семи премий «Грэмми».

* 30 лет исполняется Тому Холланду — британскому актеру, наиболее известному по роли Человека-паука в киновселенной Marvel.