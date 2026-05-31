«Что можно с орбиты украсть?» Экс-астронавт из США оскорбил всех российских космонавтов

Американский сенатор-демократ и бывший астронавт Марк Келли обвинил российских космонавтов в воровстве и поиске виноватых в неудачах. Политик утверждает, что его бывшие коллеги на орбите думали об успешном выполнении миссии «лишь в четвертую очередь». В ответ летчик-космонавт Михаил Корниенко назвал Келли «идиотом» и «пробитым русофобом», а также задался вопросом, что же можно украсть с орбиты? Представитель МИД Мария Захарова же обратила внимание, что космонавты забрали у астронавтов США «лишь победу в космической гонке».

Российским космонавтам якобы важнее «найти, что украсть», чем добиться успеха миссии. Об этом заявил американский сенатор-демократ и бывший астронавт Марк Келли на форуме по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.

«Для нас — и, думаю, для всех в этом зале — успех миссии важнее всего. А для россиян, с которыми я работал, это, возможно, было только на четвертом месте», — отметил он.

По мнению 62-летнего Келли, главным приоритетом российских космонавтов было стремление казаться главными и «производить впечатление, что они контролируют ситуацию». На второе место он поставил «перекладывание ответственности».

«А на третье место — опять же, еще до успеха миссии — я бы поставил вопрос: «Что бы мне сегодня стянуть у работодателя?» И мы говорили об этом. Они рассказывали об этом совершенно открыто.

И, возможно, кто-то здесь поправит меня, если я ошибаюсь, но в русском языке есть поговорка, мол, если ты за день ничего не украл на работе — значит, день прошел зря. В этом часть их проблемы», — сказал бывший астронавт.

Келли сообщил, что работал вместе с российскими космонавтами на протяжении 15 лет, и с некоторыми из них он «был очень близок» .

В частности, в 2001 году вместе Келли на шаттле «Индевор» к Международной космической станции (МСК) летел Юрий Онуфриенко, в рамках той же миссии будущий сенатор вернул с МКС на Землю Владимира Дежурова и Михаила Тюрина. На борту МКС в 2006-м Келли взаимодействовал с Павлом Виноградовым, в 2008-м — с Сергеем Волковым и Олегом Кононенко.

Келли попал в группу подготовки астронавтов в 1996-м после карьеры военного летчика вместе со своим братом-близнецом Скоттом. Первый космический полет в качестве пилота шаттла он совершил в 2001-м. Келли провел в космосе 54 дня 2 часа и 4 минуты, совершил четыре экспедиции на космических шаттлах к МКС (миссии STS-108, STS-121, STS-124 и STS-134). Под его руководством прошел финальный полет шаттла «Индевор».

В 2011-м Келли покинул отряд астронавтов, а в декабре 2020-го стал сенатором от Демократической партии.

«Идиоты из ларца»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя скандальное заявление Келли, обратила внимание, что именно в СССР первыми запустили в космос человека и искусственный спутник Земли.

«Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США», — сказала она «Известиям».

По мнению Героя России, летчика-космонавта Михаила Корниенко американский сенатор и бывший летчик Джон Маккейн (1987-2018), критиковавший российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, после свой смерти «реинкарнировался» в «пробитого русофоба» Марка Келли.

«Я идиотов не комментирую. Они с брательником [космонавтом Скоттом Келли] — двое из ларца, одинаковых с лица. Как можно что-то с орбиты украсть?

<…> Это пробитые русофобы, это последователи Маккейна — летчика, который подох недавно. Видимо он реинкарнировался в Марка Келли. Они демократы и русофобы, и мозги у них девственные чистые у обоих», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Корниенко и Скотт Келли работали на орбите с марта 2015 года в течение 340 дней. После возвращения на Землю астронавт заявил, что считает своего российского коллегу «другом на всю жизнь».

В марте 2022 года Скотт Келли вступил в перепалку в Twitter (сейчас соцсеть X) с Дмитрием Рогозиным, возглавлявшим тогда «Роскосмос», и иронично назвал его «Димоном». Кроме того, Келли посоветовал Рогозину уйти работать в «Макдональдс». После этого NASA попросило бывших астронавтов не вступать в перепалки с представителями «Роскосмоса».