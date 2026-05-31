«Мозги девственные»: космонавт Корниенко ответил на обвинения астронавта Келли в адрес РФ

Американский космонавт Марк Келли оскорбил российских коллег, назвал их ворами и обвинил в безответственности. Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с «Газетой.Ru» в ответ назвал Келли «пробитым русофобом».

«Ну, я идиотов не комментирую. Они с брательником [космонавтом Скоттом Келли] — двое из ларца, одинаковых с лица. Как можно что-то с орбиты украсть? Я уже десятый комментарий даю, это пробитые русофобы, это последователи Маккейна (речь о Джоне Маккейне — американском летчике, который критиковал Россию и Владимира Путина — прим. «Газеты.Ru»), летчика, который подох недавно. Видимо он реинкарнировался в Марка Келли. Они демократы и русофобы, и мозги у них девственные чистые у обоих. Вот так и напишите», — заявил он.

Космонавт Марк Келли заявил, что работал с российскими коллегами на протяжении 15 лет. По его словам, успешное выполнение миссии у россиян якобы находится лишь на четвертом месте. На первое он поставил «видимость того, что они чем-то руководят», на втором — «кого обвинить, если что-то пошло не так», на третьем — «что сегодня украсть». Свою мысль бывший астронавт дополнил сатирической присказкой, которую выдал за поговорку: «Если ты ничего не украл на работе за день — значит, день прошел зря».

Джон Маккейн (1987-2018) — американский сенатор и в прошлом летчик. За свою карьеру выпустил несколько книг. Его последней работой стала книга о политике «Неуемная война», которую он выпустил в 2018 году. В ней он критиковал российского президента Владимира Путина и Дональда Трампа.

