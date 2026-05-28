28 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

28 мая в России отмечают День пограничника — праздник тех, кто стоит на страже рубежей страны. Международный день защиты женского здоровья напоминает о важности регулярных осмотров и профилактики заболеваний. Православная церковь сегодня чтит память благоверного царевича Димитрия Угличского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 28 мая

* День пограничника в России

Сегодня в России чествуют военнослужащих пограничных войск и сотрудников пограничных органов. Пограничная охрана в РСФСР была основана 28 мая 1918 году декретом Совета народных комиссаров. Эта дата с 1958 года отмечается как профессиональный праздник пограничников.

В разное время пограничные части подчинялись ВЧК, НКВД, КГБ. В постсоветской России Федеральная пограничная служба какое-то время существовала как самостоятельная структура, а сейчас входит в состав ФСБ.

* День SEO-оптимизатора в России

Если вы это читаете, значит, кто-то хорошо поработал с ключевыми словами. Сегодня отмечают неофициальный праздник специалистов, которые поднимают сайты в топ поисковой выдачи. Дату привязали ко дню появления первого крупного поисковика с собственной системой ранжирования. С того момента жизнь рядовых пользователей стала удобнее — нужная информация находится быстрее. А вот у SEO-специалистов прибавилось работы: бесконечная борьба за первые строчки, метатеги, поведенческие факторы и вечно обновляющиеся алгоритмы Google и Яндекса не дают расслабиться.

* Международный день защиты женского здоровья

Дату учредили в 1987 году активистки из Латинской Америки, чтобы привлечь внимание к проблемам женского здоровья, в частности, к материнской смертности. Многие заболевания и тяжелые состояния можно предотвратить своевременным визитом к врачу. Дата напоминает о важности регулярных профилактических осмотров у специалистов, внимании к своему репродуктивному здоровью.

28 мая также отмечается день менструальной гигиены, его цель — повышение осведомленности женщин и девочек-подростков о соблюдении гигиенических правил, а также снятие табу с темы менструаций. В этот день проходят лекции, просветительские акции и бесплатные медобследования.

* День специалиста негабаритных грузоперевозок

Свой неофициальный праздник отмечают сегодня логисты, водители, техники и все, кто организует доставку грузов, не помещающихся в стандартный транспорт. Сюда относится спецтехника, сельскохозяйственные машины, оборудование, трубы, металлоконструкции и т.д. Для их перевозки разрабатывается отдельный проект, маршрут согласовывается с автоинспекцией, как правило, требуется разрешение и сопровождение. Так что специалист по негабариту тратит немало усилий, чтобы нестандартный груз доехал до заказчика.

Праздник предложили отмечать представители логистических компаний, чтобы привлечь внимание к особенностям сложной профессии.

* День брюнеток

Точных данных о том, кто придумал праздник в честь темноволосых женщин, нет. Но считается, что он возник как ответ Дню блондинок. Брюнеток на планете больше — темный цвет волос является доминантным генным признаком. В этот день проводят мероприятия и вечеринки, а также вручают премии самым успешным брюнеткам в бизнесе, моде и культуре.

* День красного волка

Экологический праздник посвящен одному из самых редких хищников — красному волку, который занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. На территории нашей страны этот вид практически исчез. Главные причины сокращения популяции — человеческая деятельность, браконьерство и нехватка корма.

Дату учредил Фонд сохранения красного волка. В этот день проходят просветительские акции, публикуются фото и видео этих удивительных животных.

* Всемирный день борьбы с голодом

Праздник учредили международные гуманитарные организации, чтобы привлечь внимание к бедности, неравенству и нехватке продовольствия в разных уголках планеты. Проблема, в существование которой жителю развитой страны порой трудно поверить, никуда не исчезла. Голод по-прежнему остается реальностью для миллионов людей.

По данным ООН, в 2025 году с катастрофической нехваткой еды столкнулись 1,4 миллиона человек. А всего по миру от недоедания страдают около 700 миллионов человек — это каждый тринадцатый житель Земли.

Необычные праздники 28 мая • День лепестковой вьюги. Сегодня принято смотреть, как ветер кружит по воздуху опавшие лепестки яблонь, вишни и черёмухи. Красивый праздник символизирует прощание с весной и встречу лета. • День рождения майонеза. По легенде, именно в этот день в 1756 году повар герцога де Ришелье смешал яйца, масло и уксус — так появился знаменитый соус. Особую популярность он обрел в 1980-х годах.

Что отмечают в разных странах 28 мая

День независимости — Азербайджан. Праздник отмечают в честь провозглашения независимости Азербайджана 28 мая 1918 года. Первая республика просуществовала всего 23 месяца 28 апреля 1920 года в Азербайджане была установлена советская власть, однако событие оставило след в национальной истории.

День падения режима Дерг — Эфиопия. Государственный праздник напоминает о событиях 1991 года, когда в стране была свержена военная хунта. Коммунистический режим Дерг правил страной с 1974 года и пал под натиском революционного демократического фронта. В этот день отдают дань памяти жертвам гражданской войны и террора.

День величия — Пакистан. Праздник отмечают в память о первых успешных испытаниях атомной бомбы в стране 28 мая 1998 года. Так Пакистан стал седьмой страной в мире, обладающей ядерным оружием. Это событие стало ответом на ядерные испытания в Индии, проведенные двумя неделями ранее.

День «Возьми дочку на работу» — ЮАР. В последний четверг мая по инициативе правительства страны проходит акция, направленная на поддержку девочек в получении образования. Родители берут дочерей на работу — в офисы, мастерские, магазины, цеха — чтобы на личном примере показать, как важно выбрать интересную профессию и совершенствовать свои навыки в ней.

Религиозные праздники 28 мая

День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского

Русская православная церковь вспоминает сегодня младшего сына Ивана Грозного, который в возрасте восьми лет погиб в Угличе в 1591 году. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают споры среди историков: по одной из версий, он был убит по приказу Бориса Годунова, по другой — случайно поранился во время припадка. Эта трагедия положила начало Смутному времени в России. В 1606 году царевич Димитрий прославлен в лике святых как невинный страстотерпец, а его мощи перенесены в Архангельский собор Московского Кремля.

Верующие обращаются к царевичу Димитрию с молитвами о здравии, и особенно часто — об исцелении глазных болезней. В день памяти у мощей святого совершаются торжественные богослужения.

Дни ат-Ташрик

Это продолжение праздника жертвоприношения Курбан-байрам. В 2026 году дни ат-Ташрик выпадают на 28-30 мая. Название происходит от арабского слова «ташрик», что означает «сушить на солнце мясо» — раньше в эти дни сушили мясо жертвенных животных. В это время после каждого обязательного намаза мусульмане читают особые восхваления Аллаху, а паломники в Мекке совершают обряд побивания камнями столбов, символизирующих дьявола.

Народные праздники и приметы 28 мая

Пахом Теплый

На Руси в этот день чтили память преподобного Пахомия Великого, основателя первого монастыря в Египте. В народе праздник получил название Пахом Теплый. Считалось, что в это время приходит настоящее летнее тепло, солнце печет вовсю, а земля полностью прогревается. В народе приговаривали: «Пахом пришел — теплом повеял».

В этот день досевали пшеницу, высаживали тыкву, кабачки и фасоль — все, что любит прогретую землю. Другие посадки, особенно после полудня, лучше было не делать — считалось, что они пропадут. Еще в этот день принято было париться в бане — для «прогрева костей». По погоде определяли, каким будет лето.

Именины 28 мая

* Анастасия;

* Арсений;

* Дмитрий;

* Пахом.

Приметы: что можно и нельзя делать 28 мая

Приметы о погоде

Теплая и сухая погода 28 мая — к жаркому и засушливому лету.

Если с утра роса — день будет ясным и теплым.

Гром на Пахома — к хорошему урожаю орехов и грибов.

Много мошек и комаров — к теплой и долгой осени.

Ранний восход солнца без облаков — к удачному сбору урожая.

Что можно делать 28 мая

* Досевать оставшуюся пшеницу и сажать огурцы — для хорошего урожая.

* Навести порядок в доме и избавиться от хлама — к удаче и достатку.

* Умыться с утра и попариться в бане — для здоровья.

* Сходить на рыбалку — считается, что в этот день рыба сама идет в сети.

* Помогать нуждающимся и подкармливать бездомных животных — добро возвращается.

Что нельзя делать 28 мая

* Ссориться, ругаться и сквернословить — к разладу в семье.

* Вытираться чужим полотенцем — можно забрать чужие болезни и проблемы.

* Передавать деньги из рук в руки (особенно сдачу) — к чужим долгам и финансовым потерям.

* Сажать что-либо после полудня — растения не приживутся или дадут скудный урожай.

* Делиться планами о свадьбе — можно спугнуть счастье.

Лунный календарь 28 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 12-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Скорпион.

По прогнозам астрологов, день противоречивый. Его первая половина не слишком благоприятна для любовных и деловых отношений — повышена вероятность конфликтов и разногласий. Лучше посвятить это время благотворительности, делать подарки и выполнять просьбы других людей. После обеда наступает время ответственных решений: улучшается мыслительная деятельность, появляется способность отделять важное от малозначительного. Можно смело браться за новые начинания и разрабатывать бизнес-планы.

Растущая Луна добавляет энергии и активности. Это хороший период для физических нагрузок, новых тренировок, поездок и перемен в жизни. Главный совет — избегать конфликтов в первой половине дня и активно действовать во второй.

28 мая родились люди под знаком Близнецов, который относится к воздушной стихии и находится под управлением Меркурия.

Какие исторические события произошли 28 мая

* 585 год до н. э. — во время битвы на Галисе произошло солнечное затмение, предсказанное Фалесом. Армии прекратили сражение, посчитав это знаком богов.

* 1722 год — Святейший синод по указанию Петра I разрешил нарушать тайну исповеди в интересах государства — одно из первых ограничений церковной тайны в России.

* 1744 год — Елизавета Петровна подписала указ о временной отмене смертной казни в Российской империи.

* 1812 год — Россия и Османская империя заключили Бухарестский мир; завершилась шестилетняя русско-турецкая война, Россия получила Бессарабию.

* 1830 год — президент США Эндрю Джексон подписал Закон о переселении индейцев — начало насильственного изгнания племен с их земель.

* 1858 год — Россия и Китай подписали Айгунский договор: Амурская область перешла к России, Уссурийский край признан совместной территорией.

* 1871 год — кровавый разгром Парижской коммуны — революционного правительства Парижа, которое находилось у власти 72 дня. В ходе расправы около 25 тыс. коммунаров погибли, 40 тыс. — оказались в тюрьмах.

* 1905 год — русский флот потерпел сокрушительное поражение в Цусимском сражении — одном из ключевых в Русско-японской войне.

* 1921 год — X конференция РКП(б) утвердила курс на НЭП — переход к частичной рыночной экономике в Советской России.

* 1928 год — писатель Максим Горький вернулся из Италии в Советский Союз.

* 1940 год — Бельгия капитулировала во Второй мировой войне. Бельгийские войска вместе с союзниками — Британией и Францией — сопротивлялись силам вермахта 18 дней.

* 1957 год — в США основана Национальная академия грамзаписи — учредитель премии «Грэмми».

* 1987 год — немец Матиас Руст приземлился на Красной площади на самолете, обойдя систему ПВО СССР.

* 1995 год — землетрясение в Нефтегорске: погибли более 2000 человек — одна из крупнейших трагедий в новейшей истории России.

Кто родился 28 мая

* В 1738 году родился Жозеф Гильотен — французский врач и политик, в честь которого названа гильотина.

* В 1759 году родился Уильям Питт — младший — самый молодой премьер-министр в истории Великобритании, получивший эту должность в 24 года.

* В 1877 году родился Максимилиан Волошин — русский поэт, переводчик, и литературный критик.

* В 1886 году родился Владислав Ходасевич — русский поэт, критик и мемуарист.

* В 1908 году родился Ян Флеминг — английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.

* В 1962 году родился Андрей Панин — российский актер («Мама, не горюй», «24 часа», «Граница. Таежный роман»).

Кто скончался 28 мая • В 1978 году скончался Владислав Дворжецкий — советский актер, запомнившийся зрителям по ролям в фильмах «Бег», «Солярис» и «Земля Санникова». • В 1981 году скончался Юрий Суслопаров — знаменитый советский футболист. • В 2013 году скончался Виктор Куликов — маршал Советского Союза.

Кто отмечает день рождения

* 95 лет исполняется Кэрролл Бейкер — американской актрисе, секс-символу 1960-х.

* 58 лет исполняется Кайли Миноуг — австралийской поп-певице.

* 55 лет исполняется Екатерине Гордеевой — российской фигуристке, двукратной олимпийской чемпионке.

* 53 года исполняется Марии Мироновой — российской актрисе, заслуженной артистке России.

* 50 лет исполняется Алексею Немову — российскому гимнасту, четырехкратному олимпийскому чемпиону.

* 36 лет исполняется Кайлу Уокеру — английскому футболисту.