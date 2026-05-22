«Деньги не похищались»: Институт философии РАН — об обысках и уголовном деле

Суд в Москве отправил под домашний арест старшую научную сотрудницу Института философии РАН (ИФ РАН) Светлану Месяц по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе института в беседе с «Газетой.Ru» выразили надежду, что следствие «как можно скорее» разберется и прекратит дело.

«Институт выражает надежду, что следствие как можно скорее разберется в сути вопроса и сможет прекратить возбужденное уголовное дело, так как не могут быть преступными технические недочеты лишь в одном из разделов огромного государственного задания. Для Института очевидно, что никакие денежные средства никем не похищались, полученные в рамках государственного задания деньги были потрачены для его выполнения. Со своей стороны Институт предоставляет все необходимые документы и сведения, чтобы следствие могло полностью во всем разобраться», — говорится в сообщении.

До этого силовики провели обыски у сотрудников Института философии.

Светлана Месяц — российский философ, старший научный сотрудник Института философии РАН. Специализируется на античной философии и истории философской мысли. Месяц участвовала в научных проектах, связанных с изучением философии Древней Греции, а также публиковала работы по истории европейской философии.

Ранее руководству Popcorn Books смягчили меру пресечения.