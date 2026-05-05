Писали о «Кинжалах» и «Цирконе». В Новосибирске двум физикам дали 12,5 года за госизмену

В Новосибирске двух физиков отправили в колонию на 12,5 года за госизмену

Новосибирский областной суд приговорил физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года лишения свободы за госизмену. По информации ТАСС, основанием для преследования ученых стала их работа по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Ранее в исправительную колонию по той же уголовной статье отправили еще двух новосибирских ученых — Анатолия Маслова и Александра Шиплюка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Новосибирске двух ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина отправили в колонию строгого режима за государственную измену (статья 275 УК РФ). Такое решение принял областной суд, сообщает ТАСС.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждому», — отметили в суде.

По информации «Коммерсанта», ученым также назначено ограничение свободы на 1,5 года. Они будут находиться под домашним арестом до вступления приговора суда в законную силу.

Как сообщает ТАСС, поводом для уголовного преследования Звегинцева и его соавтора стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. Источник агентства сообщил, что перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности. По данным BFM.ru, Звегинцев и Галкин в одной из последних совместных работ описали метод, который используется при создании гиперзвукового комплекса «Авангард», а также ракет «Кинжал», «Сармат», «Циркон» .

Звегинцев — главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук, автор более 300 научных работ, в том числе одной монографии и десяти патентов. Он основал лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей» ИТПМ, которая занимается гиперзвуковыми технологиями.

Весной 2023 года Звегинцева задержали и заключили под стражу. Затем был задержан его коллега Галкин — доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук. Суд над учеными начался в 2024 году и проходил в закрытом режиме.

Череда арестов и смерть

Некоторые другие ученые новосибирского ИТПМ также привлекались к уголовной ответственности по статье о госизмене.

Так, в мае 2024 года в Санкт-Петербурге к 14 годам лишения свободы приговорили бывшего главного научного сотрудника ИТПМ Анатолия Маслова. Он был арестован в июне 2022 года в Новосибирске. По информации «Ъ», в 2014-м физик передал разведке Германии секретные сведения о научных исследованиях. Он отрицал свою вину.

В сентябре 2024-го в Москве к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили экс-директора ИТПМ Александра Шиплюка. Как выяснил «Ъ», ученого могли осудить за передачу секретной информации представителям Китая во время международной конференции. Доктор физико-математических наук отрицал свою причастность.

Кроме того, в июне 2022 года был арестован заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Мужчину, у которого диагностировали четвертую стадию рака, задержали в частной клинике , сообщает НГС. Профессор не дожил до суда — он умер спустя три дня после задержания.

После ареста ученых сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо к органам власти и профессиональному научному сообществу с призывом защитить российскую аэродинамическую науку и «спасти то, что создавалось десятилетиями самоотверженного труда советских и российских ученых, инженеров, рабочих, от надвигающегося краха». Оригинал документа был удален, однако сохранилась его архивная копия.

В письме подчеркивается, что компетенции и профессиональная репутация Маслова, Шиплюка и Звегинцева позволяли им найти «высокооплачиваемую и престижную работу за границей», но они «не покинули Родину, посвятив свою жизнь служению российской науке». Авторы обращения выразили уверенность в невиновности арестованных.

«Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы <…> Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были», — отметили коллеги ученых.

Также они отреагировали на смерть арестованного Колкера, назвав этот случай шокирующим и возмутительным.