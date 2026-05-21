Управлял истребителем, любит собак, с детства мечтал стать священником: чем известен патриарх Кирилл

На протяжении 17 лет Русскую православную церковь возглавляет патриарх Кирилл. За годы служения он реализовал масштабную реформу церковного управления и стал одной из самых заметных фигур современной религиозной жизни. 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия, священнослужитель отмечает свое тезоименитство. О карьере, духовном пути, общественной деятельности и личной жизни патриарха Кирилла — в материале «Газеты.Ru».

Семья и детство патриарха Кирилла

Будущий патриарх Кирилл (в миру — Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в глубоко религиозной семье. Его отец Михаил Гундяев получил техническое образование, занимал должность главного механика завода им. Калинина. В годы Великой Отечественной войны он пережил блокаду, чудом не погибнув. Впоследствии Михаил Гундяев стал известным священником. Президент России Владимир Путин в 2016 году предположил, что именно отец патриарха Кирилла крестил его в детстве в Преображенском соборе.

Мать будущего патриарха Раиса Владимировна работала преподавателем немецкого языка. У Владимира есть старший брат Николай и младшая сестра Елена.

Дед по отцовской линии, иерей Василий Степанович Гундяев, в период гонений на церковь подвергся многочисленным арестам: прошел 47 тюрем и 7 ссылок, в общей сложности провел в заключении почти 30 лет и был одним из первых заключенных Соловецкого лагеря.

«Судьба деда была драматична… В 20–30-е годы боролся против обновленчества, был близок к Патриарху Сергию в бытность его митрополитом Нижегородским. От него он получал личные указания, как нужно бороться с обновленчеством, и его борьба была достаточно эффективной. <…> В моем личном архиве хранятся копии статей из местной прессы, в которой была поднята целая кампания против деда. Он обвинялся в разжигании религиозного фанатизма», — рассказывал патриарх Кирилл в 2001 году.

Детство Владимира прошло в Ленинграде. Хотя в СССР подрастающее поколение воспитывали сугубо в атеистическом духе, мальчик с ранних лет мечтал посвятить себя служению Богу.

«Я всегда хотел быть священником, не помню того времени, когда бы я не хотел быть священником. Вскоре после того, как я научился ходить и говорить, я потребовал, чтобы у меня было свое облачение», — приводит его слова пресс-служба Московской епархии.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, 1991 год

В советской школе ему пришлось непросто, Владимир был одним из лучших учеников в классе, но не вступил ни в пионерскую организацию, ни в комсомол. О нем даже писали в газетах — журналисты недоумевали, почему мальчик, который учится на одни пятерки, верит в Бога.

«Я шел в школу, как на Голгофу. Меня вызывали на педсоветы, на диспуты с преподавателями и учениками, и я всегда побеждал, потому что в советское время наши учителя к таким диспутам были не готовы, а я старался быть готовым»,

— вспоминал патриарх.

Однако его путь к получению духовного образования не был простым. После восьмого класса Владимир Гундяев устроился на работу в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию, где с 1962 по 1965 год трудился техником-картографом, совмещая работу с учебой в вечерней школе. С 15-летнего возраста он уже жил самостоятельно, не желая обременять родителей материально.

Образование и начало церковного служения

В 1965 году, по окончании школы, 18-летний Владимир Гундяев хотел поступить на физический факультет ЛГУ. Нет, он не изменил своей мечте стать священником, но, рассудив здраво, решил получить сначала светское образование, а потом уже окончить семинарию. К тому же его увлекали точные науки.

Будущий патриарх, 1960-е гг.

Его решительность поколебал старший брат Николай, на тот момент — семинарист. Он предложил Владимиру посоветоваться с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым). Владыка переубедил молодого человека.

Так Владимир Гундяев оказался в Ленинградской духовной семинарии, а затем — в Ленинградской духовной академии. Во время учебы он проявил исключительные способности: по настоянию митрополита Никодима сдавал экзамены сразу за два курса. Спустя полгода обучения Владимир стал послушником и личным секретарем Владыки.

«Не знаю, хорошо это или плохо, но годы учения запомнились бессонными ночами и постоянной необходимостью сдать очередной экзамен или написать очередное сочинение. Это было очень напряженное время, потому что и по секретарской линии тоже были большие нагрузки», — рассказывал патриарх Кирилл.

Митрополит Никодим стал ключевой фигурой в становлении будущего патриарха Московского и Всея Руси.

3 апреля 1969 года он постриг своего ученика в монашество с именем Кирилл, в честь святого равноапостольного Кирилла — создателя славянской азбуки и переводчика Священного Писания на славянский язык. Ежегодно, 24 мая, патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства, совершая Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в сослужении сонма архиереев и духовенства.

Будущиий Патриарх Кирилл — иподиакон митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), 1960-е гг.

7 апреля 1969 года Никодим рукоположил Кирилла во иеродиакона, а 1 июня — во иеромонаха. В 1970 году будущий патриарх с отличием окончил Ленинградскую духовную академию, получив степень кандидата богословия за диссертацию «Становление и развитие церковной иерархии и учение Православной Церкви о ее благодатном характере».

Интересно По церковной традиции, при постриге епископы и монахи нарекаются новыми именами, что символизирует отречение от прошлой мирской жизни и посвящение себя служению Богу.

Сразу после выпуска иеромонах Кирилл работал преподавателем догматического богословия при академии и одновременно занимал пост личного секретаря митрополита Никодима. В 1971 году его возвели в сан архимандрита и назначили представителем Московского Патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.

Церковная карьера патриарха Кирилла

Путь в епископство

Церковная карьера архимандрита Кирилла развивалась стремительно. В 1974 году, в возрасте 28 лет, он был назначен ректором Ленинградских духовных школ — семинарии и академии, став самым молодым ректором в истории Русской православной церкви. Во время его руководства в ЛДАиС (Ленинградской духовной академии и семинарии) произошел ряд преобразований: впервые за 20 лет были пересмотрены учебные программы, введены семинары и обязательные списки литературы для самостоятельной работы.

С 1975 года Кирилл занял пост председателя Епархиального совета Ленинградской митрополии. На этой должности оставался до 1982 года.

Архиепископ Кирилл в Смоленской области, 1980-е гг.

14 марта 1976 года, в праздник Торжества Православия, в Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялась его хиротония во епископа Выборгского, викария Ленинградской епархии. Рукоположение совершил митрополит Никодим. Кирилл стал самым молодым на тот момент архиереем Русской православной церкви.

Сам патриарх впоследствии говорил, что просил своего наставника отсрочить это решение, поскольку не стремился к епископству.

«Но Владыка Никодим проявил настойчивость, и мое рукоположение состоялось… Я принял это как данность, как волю Божью», — рассказывал он.

В 1977 году, всего через год после хиротонии, епископ Кирилл уже был возведен в сан архиепископа. С ноября 1976-го по октябрь 1978 года он занимал пост заместителя патриаршего экзарха Западной Европы, продолжая курировать международные связи Московского Патриархата.

В 1984 году архиепископ Кирилл был освобожден от должности ректора ЛДАиС, его назначили на самостоятельную кафедру — архиепископом Смоленским и Вяземским. В то время Смоленская епархия находилась в упадке: у многих священников не было высшего богословского или светского образования, а храмы находились в аварийном состоянии. Но под руководством Кирилла уже в 1985 году в Смоленске отремонтировали Успенский и Богоявленский соборы, а спустя год — еще 12 храмов.

Празднование 1000-летия Крещения Руси в Смоленске, 1988 год

Столкнувшись в первые годы епархиального служения с острой нехваткой подготовленных священнослужителей, архиепископ начал развивать систему образования в Смоленской епархии. По его инициативе было открыто Смоленское межъепархиальное духовное училище. Позднее в некоторых школах области начали преподавать Основы православной культуры, а в 1992 году там открылись первые православные детский сад и гимназия.

В 1989 году к Смоленской епархии присоединили единственный приход в Калининграде. С изменением административных границ, титул архиепископа изменился на «Смоленский и Калининградский», а в 1991 году Кирилл был возведен в сан митрополита.

Во главе внешней политики Церкви

В 1989 году митрополит Кирилл назначен председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата (ОВЦС), параллельно являясь постоянным членом Священного Синода. На этом посту он находился почти 20 лет, вплоть до своего избрания патриархом, и стал ключевой фигурой в выстраивании отношений РПЦ с государством, обществом и другими конфессиями.

В тяжелые для страны годы митрополит занимал миротворческую позицию, благодаря которой завоевал доверие и уважение среди населения. Когда случился августовский путч в 1991 году, по инициативе председателя ОВЦС, патриарх Алексий II (Ридигер) не поминал государственную власть, а в ночь на 21 августа в публичном обращении заявил о недопустимости насильственных действий. Церковь в те дни предложила свое посредничество в урегулировании конфликта. В дальнейшем Кирилл признавался в документальном фильме «Ничего не бойся, кроме Бога», что именно в тот момент поседели его волосы.

Божественная Литургия в Смоленском кафедральном соборе, 1990-е гг.

В 1990-е годы в прессе широко обсуждался так называемый «табачный скандал»: митрополита Кирилла обвиняли в том, что структуры, близкие к ОВЦС, ввозили в Россию под видом гуманитарной помощи сигареты, освобожденные от таможенных пошлин, а затем продавали их по рыночным ценам. По данным «Коммерсанта», Церковь могла заработать на этом около 2,5 млрд руб. В РПЦ эти обвинения последовательно опровергали, называя клеветой причастность митрополита к этой ситуации.

В 2009 году, когда Поместный собор выбирал нового патриарха, член Совета федерации Александр Починок напомнил, что в 1990-х «РПЦ или некоторые ее подразделения, отдельные персоны занимались импортом в нашу страну табака, алкоголя». Близкие к Московской епархии источники «Газеты.Ru» сообщали, что высказывания Починка могут отразиться на итогах голосования Поместного собора.

На посту патриарха Московского и всея Руси

После смерти патриарха Алексия II в 2008 году Кирилл стал местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор РПЦ избрал его шестнадцатым Патриархом Московским и всея Руси.

Интронизация новоизбранного патриарха состоялась 1 февраля 2009 года в Храме Христа Спасителя. На церемонии присутствовала верхушка политической элиты страны: занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Владимир Путин, супруга экс-президента страны Наина Ельцина и глава Молдавии Владимир Воронин.

Во время церемонии интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя, 1 февраля 2009 года

За годы патриаршества Кирилл провел масштабную административную реформу, направленную на укрепление присутствия Церкви в обществе. Были созданы десятки новых епархий и митрополий, развивалась система духовного образования. Особое внимание патриарх уделял миссионерской работе и взаимодействию с государством.

Согласно данным Московского патриархата, опубликованным в 2024 году, за время предстоятельства патриарха Кирилла количество епархий выросло со 159 до 325. Было сформировано 62 митрополии. Почти в два раза увеличилось число архиереев, а клириков стало больше на 11 тысяч.

Одним из значимых событий его предстоятельства стали переговоры с Папой Римским Франциском в 2016 году в Гаване. Это была первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей.

Украинский вопрос: поддержка СВО, гонения на УПЦ и духовное единство

Патриарх Кирилл последовательно поддерживает специальную военную операцию, называя ее защитой от внешних угроз. В 2022 году он заявил, что погибшим участникам боевых действий простятся все грехи. Позднее, в ноябре 2025 года, глава РПЦ сказал, что российские военные не нарушают заповедь «не убий», поскольку защищают мирных жителей. В январе 2026 года он призвал бороться с руководством Украины «молитвой, как со страшными сатанистами» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Его принципиальная позиция привела к тому, что в ноябре 2023 года СБУ заочно предъявила патриарху обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Одной из центральных тем в выступлениях патриарха стала защита канонической Украинской православной церкви.

В декабре 2025 года он рассказал, что против священников УПЦ возбуждено 208 уголовных дел, 40 служителей осуждены, 19 — включая митрополита Онуфрия — лишены украинского гражданства. Патриарх назвал эти действия беспрецедентными гонениями, цель которых — «порвать последнюю духовную связь, объединяющую русский и украинский народы».

События церковного раскола 2018 года патриарх охарактеризовал как «полный провал», а действия Константинопольского патриархата, предоставившего автокефалию Православной церкви Украины, — «преступными». По его словам, именно поэтому Москва была вынуждена разорвать евхаристическое общение с Константинополем.

Несмотря на жесткую политическую позицию, патриарх неоднократно говорил о любви к украинскому народу. В новогоднем обращении 31 декабря 2025 года он призвал верующих молиться за добрые перемены на Украине, а в апреле 2026 года — за сохранение духовного единства русских, украинцев и белорусов.

«Мы молимся и просим Господа, чтобы в какой-то момент воссоединилась Русь Святая», — сказал он.

С 2022 по 2026 год ЕС предпринял около 14 попыток ввести санкции против патриарха, однако все они были заблокированы венгерским правительством Виктора Орбана. После его ухода с поста премьера в апреле 2026 года украинские власти заявили о намерении вернуться к этому вопросу.

Общественная деятельность патриарха Кирилла

При патриархе Кирилле социальное служение стало одним из главных приоритетов деятельности Русской православной церкви.

«Благотворительная и социальная работа в России стала поистине общецерковным деланием», — подчеркнул патриарх, выступая на Архиерейском Соборе.

По инициативе патриарха при каждом крупном приходе была учреждена должность социального работника, а Синодальный отдел по благотворительности прошел через масштабное реформирование. Эту работу патриарх начал с первых лет своего предстоятельства: уже в 2010 году были заложены основы системной церковной социальной работы.

Особое внимание патриарх уделяет помощи участникам специальной военной операции. В приграничных районах и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, поддержку получили десятки тысяч людей. По его благословению была создана Патриаршая гуманитарная миссия, которая занимается помощью мирному населению в зоне боевых действий.

Необычные факты о патриархе Кирилле

Патриарх Кирилл в инфополе вышел уже далеко за рамки религии. И этому есть объяснение. В его биографии присутствует множество интересных фактов.

* В молодости главе РПЦ удалось полетать за штурвалом самолета МиГ-29. Это произошло, когда он служил митрополитом в одной из церквей Смоленска, которая находилась неподалеку от воинской части. Кирилл подружился с командиром полка и смог ненадолго занять место второго пилота. Как заявляет сам священнослужитель, ему удалось выполнить все фигуры высшего пилотажа.

* Патриарх Кирилл неоднократно говорил о своей любви к собакам. Самый знаменитый его пес — вельш-корги по кличке Вилли. Щенка подарили прихожане Успенского собора в Лондоне в октябре 2016 года во время визита патриарха в Великобританию. Помимо Вилли, у него в разные годы жили овчарки.

* С детства катался на горных лыжах. Этот вид спорта будущий патриарх освоил в Красном Селе на Вороньей горе, с которой немцы обстреливали Ленинград. О своем увлечении он говорил следующее:

«Что обычно делает человек, когда видит перед собой пропасть? Естественная реакция обычного человека — назад. Реакция самосохранения. Инстинкт. А горнолыжник — всегда вперед. И чем круче, тем больше «вперед». Это значит — идти на встречу с опасностью сознательно, наперекор инстинктам, наперекор человеческой слабости».

Награды патриарха Кирилла Патриарх Кирилл имеет более сотни разных знаков отличия. В их числе: • Орден Святого апостола Андрея Первозванного (2021 год) — высший орден Русской православной церкви, выполненный в единственном экземпляре. • Орден «За заслуги перед Отечеством» — полный кавалер. Патриарх последовательно получил все четыре степени награды: I степень (2016), II степень (2006), III степень (2000) и IV степень (2011). • Орден Александра Невского (2011 год) — за большой личный вклад в развитие сотрудничества между государством и РПЦ. • Государственные премии — лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2016) и Премии Президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации (2025).

Резонансные высказывания патриарха Кирилла

С именем Владыки связано множество высказываний, которые широко обсуждались в обществе.

О суррогатном материнстве

«Высоко оценивая стремление науки и здравоохранения решать насущные проблемы человека, не могу не отметить смысловую подмену, которая происходит в отношении так называемого суррогатного материнства. Запрещенная во множестве стран мира и доступная в России только обеспеченным людям процедура, по сути, конечно, в каком-то смысле эксплуатирует женщин и даже поощряет торговлю детьми».

Об абортах

«Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений. Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких».

«Решение об аборте женщина должна принимать только с согласия отца ребенка, если их брак зарегистрирован. Психика женщин «более подвижна», а отцы уравновешивают их эмоциональное состояние, чтобы женщина «не совершала страшного преступления против семьи».

О чайлдфри

«Если им нравится чайлдфри — идите этим путем, плакать не будем. У нас не должно быть никакого чайлдфри!»

О ядерной войне

«Бояться ядерной войны не нужно, поскольку христиане все равно не страшатся конца света».

Кстати В 2012 году разразился громкий скандал, связанный с элитной недвижимостью патриарха. В квартире площадью 144 квадратных метра в знаменитом «Доме на набережной», расположенном напротив Храма Христа Спасителя, строительной пылью от ремонта, затеянного соседом снизу — бывшим министром здравоохранения Юрием Шевченко — были повреждены собрание книг, мебель и отделка. В суд с иском к Шевченко обратился не сам патриарх, а его троюродная сестра Лидия Леонова, которая была прописана в этой квартире. Суд встал на сторону истицы и взыскал с бывшего министра почти 20 миллионов рублей.

Чем сейчас занимается патриарх Кирилл

В ноябре 2026 года патриарх Кирилл отпразднует свое 80-летие. Несмотря на почтенный возраст, владыка продолжает возглавлять Русскую православную церковь, исполняет обязанности священнослужителя и обращается с проповедями к пастве.

Помимо этого, патриарх Московский и Всея Руси ведет насыщенную общественную жизнь — участвует в крупных церковных мероприятиях, встречается с государственными деятелями. В публичных речах он продолжает пропагандировать традиционные семейные ценности, категорически выступает против абортов, приравнивая их к греху убийства.