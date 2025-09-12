Патриарх Кирилл рассказал, что его отец крестил Путина

Патриарх Кирилл подтвердил, что его отец крестил Путина в 1952 году

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его отец крестил президента РФ Владимира Путина. Об этом он вспомнил после литургии в московском Даниловом монастыре, пишет РИА Новости.

«Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге. Оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича», — рассказал он.

Патриарх добавил, что не считает этот факт простым совпадением. Напротив, по его мнению, это свидетельствует о «Божьем присутствии в наших жизнях».

До этого патриарх рассказал немного больше о Путине. По его словам президент — верующий, церковный человек. Историческая перемена, которая произошла в стране после советских гонений выражается не только в строительстве множества храмов, но и в православном вероисповедании главы государства. Путин предстает перед всем народом в качестве примера доброго христианина, подытожил он.

Ранее Путин встретился с патриархом Кириллом в день памяти святых Кирилла и Мефодия.