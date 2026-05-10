Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Вспышка хантавирусаОграничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Патриарх назвал отличие основ православной культуры от других школьных уроков

Патриарх: уроки основ православной культуры должны отзываться в сердцах детей
Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал преподавателей основ православной культуры в школах следить за тем, как эти занятия отзываются в душах и сознании детей. Об этом сообщает ТАСС.

На богослужении в храме Успения Пресвятой Богородицы в московском Троице-Лыкове глава Русской православной церкви заявил, что учителю недостаточно просто провести урок: он должен задумываться о том, какой след эти занятия оставляют в детских сердцах.

Учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в пятых классах российских общеобразовательных школ со второй половины 2026/27 года. На следующий год его начнут преподавать также в шестых и седьмых классах. Предполагается, что его будут вести учителя истории.

Курс был разработан в рамках реализации государственной политики по сохранению традиционных ценностей. Программа направлена на знакомство школьников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, включая православие, патриотизм и семейные устои.

Ранее в Госдуме предложили вернуть в школы «основы православия».

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!