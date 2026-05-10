Патриарх назвал отличие основ православной культуры от других школьных уроков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал преподавателей основ православной культуры в школах следить за тем, как эти занятия отзываются в душах и сознании детей. Об этом сообщает ТАСС.

На богослужении в храме Успения Пресвятой Богородицы в московском Троице-Лыкове глава Русской православной церкви заявил, что учителю недостаточно просто провести урок: он должен задумываться о том, какой след эти занятия оставляют в детских сердцах.

Учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в пятых классах российских общеобразовательных школ со второй половины 2026/27 года. На следующий год его начнут преподавать также в шестых и седьмых классах. Предполагается, что его будут вести учителя истории.

Курс был разработан в рамках реализации государственной политики по сохранению традиционных ценностей. Программа направлена на знакомство школьников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, включая православие, патриотизм и семейные устои.

