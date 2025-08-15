В Самарской области прогремели взрывы. Средства ПВО сбили несколько целей

Утром 15 августа в Сызрани в Самарской области прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о работе средств ПВО, а также о дыме и пламени возле местного нефтеперерабатывающего завода, куда могли упасть обломки сбитых дронов. Местный НПЗ является одним из крупнейших в Поволжье и уже неоднократно подвергался атакам беспилотников в 2024-2025 годах.

Ранним утром 15 августа в Сызрани в Самарской области прогремела серия громких взрывов. По данным Telegram-каналов SHOT и Mash, около пяти часов утра жители услышали до десяти мощных хлопков, похожих на работу систем противовоздушной обороны.

Очевидцы утверждают, что в небе можно было заметить уничтоженные воздушные цели. По рассказам местных жителей, сначала в небе раздались глухие, но мощные хлопки, затем появились вспышки, а вскоре над промышленной зоной поднялся густой дым. В соцсетях публикуют видеоролики, на которых заметны огонь и работа систем ПВО. На данный момент сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало.

Росавиация временно ограничила работу международного аэропорта Курумоч в Самаре. Жителей призвали сохранять спокойствие, избегать районов падения обломков и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Пожар возле НПЗ

После взрывов в районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода очевидцы увидели столб дыма и пламя. По их словам, туда могли упасть обломки сбитых беспилотников. НПЗ — один из крупнейших перерабатывающих комплексов в Поволжье. Предприятие выпускает широкий спектр нефтепродуктов: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум. Продукция завода поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Сызранский НПЗ начал работу в 1942 году, в период Великой Отечественной войны, как один из резервных центров нефтепереработки страны. Изначально он обеспечивал топливом военные нужды, а в послевоенные годы был модернизирован и расширен.

Сегодня мощности предприятия позволяют перерабатывать до 8,5 млн тонн нефти в год. В 2000-х годах завод прошел масштабную реконструкцию, в ходе которой были внедрены современные установки каталитического крекинга и гидроочистки, что повысило качество выпускаемых нефтепродуктов и снизило воздействие на окружающую среду.

Удар «Летучей лисицы». ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону с помощью беспилотника. В результате повреждены не... 14 августа 15:04

Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области уже несколько раз становился целью беспилотных атак.

16 марта 2024 года дроны ударили сразу по двум предприятиям — Сызранскому и Новокуйбышевскому НПЗ. На территории Сызранского завода начался пожар площадью около 500 кв. метров. Огонь тушили несколько часов, сотрудников эвакуировали. Пострадавших не было.

19 февраля 2025 года беспилотник попал в установку первичной переработки нефти (CDU-6). Возникшее возгорание привело к временной остановке работы завода. Его проектная мощность составляет около 150 000 баррелей в сутки, фактическая переработка на тот момент — порядка 90 000 баррелей, или 4,3 млн тонн нефти в год.