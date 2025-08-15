В Самарской области прогремели взрывы. Средства ПВО сбили несколько целей

Ранним утром 15 августа в Сызрани в Самарской области прогремела серия громких взрывов. По данным Telegram-каналов SHOT и Mash, около пяти часов утра жители услышали до десяти мощных хлопков, похожих на работу систем противовоздушной обороны.
Очевидцы утверждают, что в небе можно было заметить уничтоженные воздушные цели. По рассказам местных жителей, сначала в небе раздались глухие, но мощные хлопки, затем появились вспышки, а вскоре над промышленной зоной поднялся густой дым. В соцсетях публикуют видеоролики, на которых заметны огонь и работа систем ПВО. На данный момент сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало.
Росавиация временно ограничила работу международного аэропорта Курумоч в Самаре. Жителей призвали сохранять спокойствие, избегать районов падения обломков и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Пожар возле НПЗ
После взрывов в районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода очевидцы увидели столб дыма и пламя. По их словам, туда могли упасть обломки сбитых беспилотников. НПЗ — один из крупнейших перерабатывающих комплексов в Поволжье. Предприятие выпускает широкий спектр нефтепродуктов: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум. Продукция завода поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Сызранский НПЗ начал работу в 1942 году, в период Великой Отечественной войны, как один из резервных центров нефтепереработки страны. Изначально он обеспечивал топливом военные нужды, а в послевоенные годы был модернизирован и расширен.
Сегодня мощности предприятия позволяют перерабатывать до 8,5 млн тонн нефти в год. В 2000-х годах завод прошел масштабную реконструкцию, в ходе которой были внедрены современные установки каталитического крекинга и гидроочистки, что повысило качество выпускаемых нефтепродуктов и снизило воздействие на окружающую среду.
Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области уже несколько раз становился целью беспилотных атак.
- 16 марта 2024 года дроны ударили сразу по двум предприятиям — Сызранскому и Новокуйбышевскому НПЗ. На территории Сызранского завода начался пожар площадью около 500 кв. метров. Огонь тушили несколько часов, сотрудников эвакуировали. Пострадавших не было.
- 19 февраля 2025 года беспилотник попал в установку первичной переработки нефти (CDU-6). Возникшее возгорание привело к временной остановке работы завода. Его проектная мощность составляет около 150 000 баррелей в сутки, фактическая переработка на тот момент — порядка 90 000 баррелей, или 4,3 млн тонн нефти в год.
- 4 марта 2025 года украинские дроны снова атаковали промышленную зону в Сызрани. ПВО удалось сбить несколько целей, однако обломки вызвали пожар на территории НПЗ. Жертв и серьезных повреждений тогда не зафиксировали.