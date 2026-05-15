«Черный дождь» и четверо погибших. Что известно об атаке дронов на Рязань?

В Рязани в результате атаки беспилотников ВСУ погибли четыре человека

Рязанскую область атаковали около сотни беспилотников ВСУ, основной удар пришелся по областному центру — погибли четыре человека, еще 12 получили травмы. Две многоэтажки в Рязани получили повреждения, загорелась территория одного из промышленных предприятий. После этого в городе прошел «черный дождь», сообщили местные СМИ. На этом фоне школы и детские сады приостановили работу, отменены культурно-массовые мероприятия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Рязани в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли четыре человека, в том числе ребенок, пострадали 12 человек, сообщил губернатор Павел Малков.

« Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырех человек, погиб ребенок. Семь человек госпитализированы , остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно», — отметил он.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что среди госпитализированных четверо детей. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое, добавил он.

По поручению Малкова семьи погибших и пострадавших получат выплаты. Министерство труда и соцзащиты региона уже приступило к их оформлению.

Два многоквартирных домов в Рязани получили повреждения . По информации Mash, в одну из многоэтажек влетел беспилотник — в доме обрушились конструкции, выход из подъезда оказался заблокирован.

« После удара жильцы не смогли выбраться наружу », — говорится в публикации.

Власти организовали эвакуацию жителей и развернули пункты временного размещения. Оценивается материальный ущерб, в ближайшее время начнутся восстановительные работы, проинформировал Малков.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, произошел пожар. Как уточнил оперативный штаб региона, возгорание уже локализовано, пожарные приступили к ликвидации очагов.

На этом фоне региональный Роспотребнадзор провел замеры состояния атмосферного воздуха.

«Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается», — отметили в оперштабе.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Областная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

Яркие вспышки и черные пятна

Территорию Рязанской области атаковали 99 беспилотников . Как сообщает SHOT, местные жители услышали звуки взрывов около 2:00 мск.

«Всего было слышно 8–10 громких «бахов» в разных частях Рязани. Очевидцы сообщают о звуках пролета БПЛА и ярких вспышках в небе», — отмечается в сообщении.

После атаки беспилотников на автомобили и окна домов осели «липкие пятна черного цвета» , пишет новостной портал Rzn.Info. Официальной информации о причинах «черного дождя» не поступало.

На этом фоне в 12 школах и 21 детском саду Октябрьского района Рязани отменили занятия и уроки. Также в областном центре попали под отмену массовые мероприятия : среди них Фестиваль уличной еды на Лыбедском бульваре, профориентационный фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре», а также бесплатные тренировки на свежем воздухе для девушек и городская высадка деревьев в Лесопарке Рязани.

«Они уже напросились»

После налета беспилотников ВСУ на Рязань необходимо рассмотреть вопрос о превентивном ударе по местам производства БПЛА для Украины в Европе, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

« Они уже напросились <…> Пора наносить превентивные удары, уже пора начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению. Это Европа . Она сейчас является практически уже официальным тыловым районом для Украины», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий обратил внимание, что тыловые районы противника всегда подвергаются ударам, особенно места производства БПЛА и боеприпасов . Он допустил, решение о такой атаке уже принято.

«Когда оно будет реализовано, это уже вопрос даже не военно-политического руководства страны, а военного командования, потому что оно обязано выполнять свои обязанности по защите наших граждан», — резюмировал Колесник.