«Черный дождь» и четверо погибших. Что известно об атаке дронов на Рязань?

В Рязани в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли четыре человека, в том числе ребенок, пострадали 12 человек, сообщил губернатор Павел Малков.
«Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырех человек, погиб ребенок. Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно», — отметил он.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что среди госпитализированных четверо детей. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое, добавил он.
По поручению Малкова семьи погибших и пострадавших получат выплаты. Министерство труда и соцзащиты региона уже приступило к их оформлению.
Два многоквартирных домов в Рязани получили повреждения. По информации Mash, в одну из многоэтажек влетел беспилотник — в доме обрушились конструкции, выход из подъезда оказался заблокирован.
«После удара жильцы не смогли выбраться наружу», — говорится в публикации.
Власти организовали эвакуацию жителей и развернули пункты временного размещения. Оценивается материальный ущерб, в ближайшее время начнутся восстановительные работы, проинформировал Малков.
Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, произошел пожар. Как уточнил оперативный штаб региона, возгорание уже локализовано, пожарные приступили к ликвидации очагов.
На этом фоне региональный Роспотребнадзор провел замеры состояния атмосферного воздуха.
«Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается», — отметили в оперштабе.
Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Областная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
Яркие вспышки и черные пятна
Территорию Рязанской области атаковали 99 беспилотников. Как сообщает SHOT, местные жители услышали звуки взрывов около 2:00 мск.
«Всего было слышно 8–10 громких «бахов» в разных частях Рязани. Очевидцы сообщают о звуках пролета БПЛА и ярких вспышках в небе», — отмечается в сообщении.
После атаки беспилотников на автомобили и окна домов осели «липкие пятна черного цвета», пишет новостной портал Rzn.Info. Официальной информации о причинах «черного дождя» не поступало.
На этом фоне в 12 школах и 21 детском саду Октябрьского района Рязани отменили занятия и уроки. Также в областном центре попали под отмену массовые мероприятия: среди них Фестиваль уличной еды на Лыбедском бульваре, профориентационный фестиваль «Рязань молодежная: ты в центре», а также бесплатные тренировки на свежем воздухе для девушек и городская высадка деревьев в Лесопарке Рязани.
«Они уже напросились»
После налета беспилотников ВСУ на Рязань необходимо рассмотреть вопрос о превентивном ударе по местам производства БПЛА для Украины в Европе, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Они уже напросились <…> Пора наносить превентивные удары, уже пора начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению. Это Европа. Она сейчас является практически уже официальным тыловым районом для Украины», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Парламентарий обратил внимание, что тыловые районы противника всегда подвергаются ударам, особенно места производства БПЛА и боеприпасов. Он допустил, решение о такой атаке уже принято.
«Когда оно будет реализовано, это уже вопрос даже не военно-политического руководства страны, а военного командования, потому что оно обязано выполнять свои обязанности по защите наших граждан», — резюмировал Колесник.