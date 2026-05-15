В Госдуме напомнили о возможности ударить по Европе после атаки БПЛА на Рязань

Депутат Колесник напомнил Европе о превентивном ударе из-за атаки ВСУ на Рязань
Сергей Бобылев/РИА Новости

Атака украинских дронов на Рязань вновь ставит вопрос о возможности превентивного удара ВС России по местам производства беспилотников для Украины в Европе, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Уже пора наносить превентивные удары, уже пора начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению. Это Европа. Она сейчас является практически уже официальным тыловым районом для Украины», — подчеркнул он.

По словам Колесника, тыловые районы противника всегда подвергаются атакам, особенно места производства дронов и боеприпасов.

«Они уже напросились. Я думаю, уже решение есть [об ударе по местам производства БПЛА в Европе]. Когда оно будет реализовано, это уже вопрос даже не военно-политического руководства страны, а военного командования, потому что оно обязано выполнять свои обязанности по защите наших граждан», — подытожил парламентарий.

В ночь на 15 мая Рязань подверглась налету украинских дронов. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки три человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще 12 пострадали. Также были повреждены два многоэтажных жилых дома. Ведется разбор поврежденных конструкций, а также организована эвакуация жителей.

По данным Минздрава, в результате атаки госпитализированы семь человек, в том числе четверых детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ.

 
