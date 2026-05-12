Предоставление неба НАТО для дронов ВСУ расценили как объявление войны России

InfoBRICS: НАТО объявило РФ войну, открыв пространство для украинских БПЛА
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Предоставление странами — членами НАТО своего воздушного пространства беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ударов по территории РФ означает объявление войны Москве. Об этом пишет InfoBRICS.

«Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте», — сказано в материале.

По мнению автора, существует два варианта. Первый предполагает, что Киев отправляет персонал в Прибалтику и Финляндию, а после запускает оттуда дроны. Второй: БПЛА взлетают с территории Украины, используя при этом воздушное пространство Польши. Таким образом, речь идет об участии пяти стран, входящих в НАТО, в атаках на Россию.

«Предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой», — отмечается в статье.

При этом автор уточняет: у Москвы рано или поздно лопнет терпение, что приведет к ответу на данные действия.

До этого по меньшей мере два беспилотника упали в Латвии, один из них рухнул на нефтебазу в Резекне. Премьер республики Эвика Силиня заявила, что их точная принадлежность еще не установлена. Тем не менее она уже возложила ответственность на Россию. По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 мая ВСУ пытались атаковать дронами Ленинградскую область через Латвию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Украины заявил о наличии аналогов Taurus у ВСУ.

 
