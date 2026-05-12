«Видели столб огня и дым»: беспилотник ВСУ упал на жилую многоэтажку в Оренбурге

Сотрудники МЧС у жилого дома, поврежденного при отражении беспилотной атаки со стороны ВСУ в Оренбурге, 12 мая 2026 года

ВСУ атаковали Оренбургскую область. В результате удара беспилотников никто не пострадал, однако один из дронов повредил многоэтажку, детский сад и школу. В доме в результате удара пострадали три квартиры и кровля, а также вылетели стекла. За последний месяц это уже не первая атака украинских БПЛА на удаленные от границы регионы РФ. В конце апреля беспилотники впервые атаковали пригород Перми, Челябинскую и Свердловскую области.

ВСУ 12 мая атаковали с помощью беспилотников Оренбургскую область — российские средства ПВО сбили на территории регионов девять дронов. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев.

В результате удара никто не пострадал, однако один из беспилотников повредил жилой дом. По данным Mash, дрон ударил в многоэтажку на Волгоградской улице. За несколько минут до этого местные жители заметили аппарат, летящий на низкой высоте. Telegram-канала «Военный осведомитель» писал, что для атаки ВСУ применили беспилотник Ан-196 «Лютый».

«В крышу был прилет. Людей из ближайших домов эвакуируют, из садиков и школ. Всех, у кого повыбивало стекла. <...> Сирена была слышна после того, как загрохотало. Мы видели столб огня и дым [в месте прилета дрона]. Все было видно с ближайшей автотрассы, потом пламя быстро потухло», — рассказала очевидица атаки изданию «Абзац».

В результате удара повреждена кровля и вылетели стекла. Также по словам главы Оренбурга Альберта Юмадилова, повреждения получили три квартиры. Проживающим в них оренбуржцам предложили на время ремонта разместиться в гостинице — одна из семей согласилась. Кроме этого, всех жильцов многоэтажки эвакуировали, а сам дом обесточили до завершения работы оперативных служб.

Помимо многоэтажки, как уточнил Солнцев, в результате атаки дронов также получили повреждения расположенные рядом детский сад и школа. Их уже восстанавливают. Во время их проведения обучение для школьников продолжится в дистанционном формате. Родителям дошкольников же предложат временно посещать другое учреждение, добавил губернатор.

После атаки БПЛА глава региона также объявил, что в Оренбурге, Орске и Ясном введен режим повышенной готовности. Он призвал жителей области не помогать врагу «в его циничных намерениях» и не публиковать фото и видео последствий атак ВСУ.

Атаки вглубь России

В последний месяц украинская армия стала активнее атаковать регионы, расположенные далеко от границы. Так, в конце апреля беспилотники ВСУ впервые долетели до Урала — Свердловской и Челябинской областей. В Екатеринбурге дрон влетел в жилой дом, в результате чего пострадали шестеро человек.

29 апреля украинские БЛПА также впервые атаковали пригород Перми. Удар беспилотника спровоцировал пожар на промышленной площадке. Город заволокло густым дымом, жители сообщали о «черном дожде». В тот же день губернатор Оренбургской области рассказал, что ВСУ пытались атаковать несколько промышленных предприятий в регионе. Жители Орска также сообщали о взрывах в городе. 7 и 8 мая украинская армия снова ударила по Перми.

Кроме этого, 4 мая режим ракетной опасности был впервые объявлен на территории Ханты-Мансийского автономного округа.