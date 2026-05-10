Минтранс «открыл» юг России. Авиаперевозки полностью восстановили после атак ВСУ

Авиасообщение на южном направлении полностью восстановили после атаки украинских дронов, сообщили в Минтрансе России. При этом в АТОР предупредили: отрасль еще испытывает последствия кризиса, и около 10% рейсов выполняются по скорректированному расписанию. Как сейчас работает система полетов — в материале «Газеты.Ru».

Авиаперевозки на южном направлении полностью восстановлены после атаки украинских БПЛА, сообщил Минтранс России. Управление воздушным движением ведется без ограничений по пропускной способности и транзиту, в 9:00 мск отменили уведомления об ограничении полетов, введенные ранее.

За 9 мая выполнили 441 рейс, перевезли 63,8 тысячи пассажиров. По состоянию на 8:30 мск в расписании — 277 рейсов в аэропорты юга России и из них, отмен не зафиксировали. На текущий момент выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч человек, отметили в министерстве.

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторинг ситуации. Оперативный штаб, созданный по поручению зампреда правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.

Ограничения на работу аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты, введенные ранее, отменили.

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что отрасль еще сталкивается с последствиями кризиса.

«Туристам следует понимать, что речь именно о снятии ограничений в воздушном пространстве: аэропорты и авиакомпании еще ощущают последствия кризиса и около 10% рейсов выполняются по скорректированному расписанию. Воздушные гавани и перевозчики прикладывают все усилия для минимизации дискомфорта пассажиров», — подчеркнули в организации.

Сбои на юге

Работу 13 аэропортов на юге России временно приостановили 8 мая после атаки дронов на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание», — сообщили тогда в Минтрансе, отметив, что персонал не пострадал.

По данным АТОР, в день сбоя в указанных аэропортах задержали и отменили более 80 рейсов, в ожидании вылета находились не менее 14 тысяч пассажиров. Самая непростая ситуация сложилась в Сочи, где ограничения наложились на сбои в расписании предыдущих дней.

Кроме того, из-за остановки работы аэропортов отменили или задержали 13 международных рейсов, что затронуло около трех тысяч туристов и вызвало «зеркальные» сбои обратных вылетов из-за рубежа.

Росавиация изначально выпустила уведомление о невозможности полетов на юг России до 12 мая, однако уже спустя несколько часов ограничения частично отменили: выполнение рейсов возобновили, но с сокращенной частотой полетов.

Что заявил Путин

Президент России Владимир Путин назвал удар Вооруженных сил Украины по объекту аэронавигации в Ростовской области актом терроризма.

«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — заявил Путин.

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности он предложил отдельно обсудить произошедшее. Глава государства также отметил, что удар мог повлиять на безопасность гражданской авиации, однако серьезных последствий удалось избежать благодаря работе специалистов.

По словам Путина, «никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров».