За сутки с Юга России вывезли более 14 тысяч авиапассажиров

С начала суток в аэропорты Юга России и из них выполнено свыше 100 рейсов, которыми перевезли более 14 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В министерстве добавили, что ситуация в аэропортах ростовской зоны организации воздушного движения штатная.

«Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов (178 на вылет, 169 – на прилет)», — говорится в сообщении Минтранса.

Кроме того, специалисты продолжают работу по настройке оборудования для осуществления полетов в ростовской зоне в полном объеме.

В пятницу утром 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

На этом фоне Росавиация решила приостановить полеты на южные направления вплоть до 12 мая, однако через несколько часов уведомление о запрете полетов отменили и частично возобновлено выполнение рейсов.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала, что из-за сложившейся ситуации в аэропортах на юге России более 80 рейсов были задержаны и отменены, а около 14 тысяч пассажиров ожидали вылета.

