Минтранс заявил о восстановлении авиаперевозок на южном направлении

Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

В ведомстве рассказали, что в 9:00 мск были отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России. По состоянию на 8:30 мск план регулярных перевозок включает 277 рейсов в аэропорты юга России и из них.

В пятницу 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в аэропортах на юге России более 80 рейсов были задержаны и отменены.

Накануне в Минтрансе сообщали, что в аэропорты юга России и из них выполнено свыше 100 рейсов, которыми перевезли более 14 тыс. пассажиров.

До этого сообщалось, что пассажиры рейса «Москва — Стамбул» более 16 часов находятся в закрытом на прилет и вылет аэропорту Внуково.

Ранее в аэропорту Домодедово были сняты ограничения.