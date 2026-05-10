Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Минтранс заявил о восстановлении авиаперевозок на южном направлении

Минтранс: авиаперевозки на южном направлении восстановили в полном объеме
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

В ведомстве рассказали, что в 9:00 мск были отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России. По состоянию на 8:30 мск план регулярных перевозок включает 277 рейсов в аэропорты юга России и из них.

В пятницу 13 аэропортов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России перестали принимать и выпускать самолеты из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в аэропортах на юге России более 80 рейсов были задержаны и отменены.

Накануне в Минтрансе сообщали, что в аэропорты юга России и из них выполнено свыше 100 рейсов, которыми перевезли более 14 тыс. пассажиров.

До этого сообщалось, что пассажиры рейса «МоскваСтамбул» более 16 часов находятся в закрытом на прилет и вылет аэропорту Внуково.

Ранее в аэропорту Домодедово были сняты ограничения.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!