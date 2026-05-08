Путин отметил работу диспетчеров при атаке на авиацентр в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил высокопрофессиональную работу авиадиспетчеров во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что этот удар мог отразиться на безопасности гражданских воздушных судов.

«К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», — сказал он.

Утром 8 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пусках беспилотников и ракет по региону со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, но зафиксирован ущерб в Мясниковском районе и в трех городах — Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге. В Ростове-на-Дону, в частности, произошло возгорание в четырехэтажном административном здании. Пожар уже потушили сотрудники экстренных служб.

Кроме того, попадание украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону привело к приостановке работы 13 аэропортов юга России.

Ранее дроны ВСУ атаковали Ярославль.