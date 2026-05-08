Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область актом терроризма

Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область актом безусловного терроризма
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин охарактеризовал атаку Киева на Ростовскую область как очередной акт терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — заявил глава государства.

8 мая на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности Путин предложил отдельно обсудить случившееся нападение.

Утром 8 мая губернатор Ростовской области сообщил о пусках беспилотников и ракет по региону со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, но зафиксирован ущерб в Мясниковском районе и в трех городах — Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге. В Ростове-на-Дону, в частности, произошло возгорание в четырехэтажном административном здании. Пожар к настоящему времени уже потушили сотрудники экстренных служб.

Кроме того, попадание украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону привело к приостановке работы 13 аэропортов юга России.

Ранее Зеленский пригрозил атаковать парад на Красной площади 9 мая.

 
