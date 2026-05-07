При атаке ВСУ на Брянск ранены 13 человек, в том числе ребенок

Богомаз: в ходе украинской атаки на Брянск пострадали 13 человек

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бежицкому району Брянска получили ранения 13 человек, в том числе ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Раненых доставили в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор рассказал, что повреждены два многоквартирных дома, свыше 20 квартир и 40 автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В ночь на 7 мая стало известно, что над Брянском произошла серия взрывов. По словам горожан, в разных частях Брянска и в его пригороде раздалось пять-семь громких звуков. Местные жители также слышали гул моторов и видели вспышки в небе.

3 мая сообщалось, что над Брянской областью уничтожены десятки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.