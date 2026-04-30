Оставленные без присмотра мальчики погибли в пожаре в Красноярском крае

Трое детей погибли при пожаре в квартире в Красноярском крае

Трое мальчиков погибли при пожаре в Красноярском крае. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла в поселке Дубинино в Шарыповском округе. По информации ведомства, мать троих мальчиков в возрасте 1 года, 3 и 4 лет вышла в магазин за продуктами, оставив их одних. В это время в квартире начался пожар. Глава семьи находился на работе.

Уточняется, что в семье пятеро детей. Специалисты проверят условия их проживания и воспитания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности трем лицам». Обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации портала NGS24.ru, в детской комнате из-за короткого замыкания загорелся телевизор.

