Четверо детей и их бабушка отравились угарным газом во время пожара в Крыму

В Крыму бабушка и ее четверо внуков получили отравление продуктами горения во время пожара. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 29 апреля в поселке Вольное Джанкойского района — огонь вспыхнул в жилище на первом этаже пятиэтажки по улице Токарева. Пламя охватило домашние вещи и мебель.

В задымленном помещении оказались трое детей, шестимесячный младенец и их 61-летняя бабушка. Всех пятерых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава крымского управления СК Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело. Следователи выясняют точную причину пожара и опрашивают соседей. Назначен комплекс экспертиз. Выяснилось, что семья ранее уже находилась на контроле органов профилактики.

«Крым 24» сообщает, что все четверо детей и их бабушка отравились угарным газом. Отмечается, что семья уже лишалась дома из-за пожара, им дали муниципальное жилье.

Ранее в Бурятии бабушка с внучкой не выжили в пожаре, который случайно устроили рабочие.

 
Теперь вы знаете
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
