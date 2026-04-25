Названо возможное место запуска БПЛА, атаковавших Екатеринбург

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Свердловскую область, могли быть запущены с территории Сумской или Харьковской области. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на военного эксперта Василия Дандыкина.

«Расстояние между точкой запуска и целью — около 1800 км, поэтому дроны летели достаточно долго. Скорее всего, даже всю ночь», — сказал специалист.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны дальнего действия с облегченным взрывчатым веществом.

Дандыкин обратил внимание, что главной целью украинских войск остаются гражданские объекты и инфраструктура на территории РФ. В связи с этим перед российскими военными стоит задача найти эффективный способ уничтожения БПЛА. Эксперт предположил, что для этого можно применять электромагнитные импульсы.

Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в Екатеринбурге утром 25 апреля. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, что в результате удара пострадали шесть человек. Одной из раненых потребовалась госпитализация.

