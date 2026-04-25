Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

«Военное преступление»: полпред президента отреагировал на атаку БПЛА в Екатеринбурге

Донат Сорокин/ТАСС

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в «Максе» назвал военным преступлением атаку ВСУ с применением беспилотников на Челябинскую область и Екатеринбург.

«Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам», — резюмировал он.

Также Жога призвал жителей Свердловской и Челябинской областей сохранять спокойствие и добавил, что держит ситуацию под контролем.

Глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный жилой дом. По его данным, зафиксировано шесть обращений в скорую помощь: одна женщина была госпитализирована, еще пять человек отказались от госпитализации. Жильцы поврежденного дома были эвакуированы.

Он также призвал соблюдать меры безопасности и не публиковать фото и видео беспилотников и последствий их применения.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что осколки сбитых БПЛА повредили крыши трех домов в Калуге.

 
Теперь вы знаете
Как вернуть концентрацию внимания, если нужно работать? 4 рекомендации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
