Захарова обрушилась с критикой на Зеленского после удара ВСУ по Екатеринбургу

Действия президента Украины Владимира Зеленского схожи с методами террористов Джохара Дудаева. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удары украинских беспилотников по дому в Екатеринбурге.

Дипломат обратила внимание, что украинские военные, как и в свое время дудаевцы, бьют по людям.

«Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, — спонсоры террористов и терроризма», — считает она.

Утром 25 апреля на жилой дом в центре Екатеринбурга была совершена атака украинских дронов, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его данным, шесть человек обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализировали.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 25 апреля силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России, в том числе над Свердловской областью, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее очевидцы рассказали о первых минутах налета беспилотников в Екатеринбурге.