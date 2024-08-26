12 преступлений Дурова: в чем Франция обвиняет создателя Telegram и что сказал Макрон Прокуратура Парижа: Павлу Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

В прокуратуре Парижа сообщили, что основателю Telegram Павлу Дурову предъявлены обвинения в 12 преступлениях. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что задержание Дурова «никоим образом не политическое решение». SHOT выяснил, что спутница Дурова при задержании недавно увела его у беременной модели. Новые подробности дела основателя Telegram — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова. На своей странице в соцсети Х Макрон заявил, что Дуров был задержан «в рамках продолжающегося расследования» и это «не политическое решение».

«Я прочитал ложную информацию о Франции после задержания Павла Дурова. Правосудие должно в полной независимости обеспечить соблюдение закона.

Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не политическое решение.

Выносить решение [по этому делу] должны судьи», — написал французский лидер.

Макрон также добавил, что Франция «была и будет предана свободе слова и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства». По его словам, в правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы осуществляются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав.

При этом в МИД Франции комментировать арест Дурова отказались, сославшись на принципы независимости судебной системы. В Еврокомиссии высказываться на эту тему также не стали, назвав задержание предпринимателя частным делом Парижа.

Дурову предъявили обвинения в 12 преступлениях

Как сообщили в прокуратуре Парижа, Павла Дурова задержали 24 августа во французском аэропорту Ле Бурже в рамках расследования, начатого 8 июля.

Предпринимателю предъявлено обвинение в 12 преступлениях. Сейчас основателя Telegram допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

Среди них:

соучастие в создании веб-платформы с целью осуществления незаконной сделки в организованной группе;



отказ предоставить по запросу правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения и осуществления разрешенного законом прослушивания;



соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних;



соучастие в распространении, предложении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе;



соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предложении или сбыте наркотических веществ;



соучастие в предложении, продаже или предоставлении без уважительной причины оборудования предназначенного для получения доступа или нанесения ущерба работе автоматизированной системы обработки данных;



соучастие в организованном мошенничестве;



отмывание средств, полученных в результате правонарушений и преступлений;



предоставление криптографических услуг, а также импорт инструментов криптологии с целью обеспечения конфиденциальности без разрешения.

Статья 323-3-2 Уголовного кодекса Франции, по которой обвиняют Дурова, вступила в силу только 17 февраля текущего года. В ней говорится об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг. Если предпринимателя признают виновным, по этой статье ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от €150 тыс. до 500 тыс.

Reuters со ссылкой на источник во французских правоохранительных органах ранее сообщало, что Дурова задержали в рамках предварительного расследования того, что Telegram способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией. При этом в Бельгийском институте почтовых услуг и телекоммуникаций, которому поручен надзор за мессенджером, заявили РИА Новости, что не получали каких-либо данных о нарушениях со стороны Telegram новых европейских правил, касающихся работы социальных сетей в ЕС.

Новые подробности задержания

Последним человеком, с которым Павел Дуров контактировал до своего задержания, был российский блогер Гусейн Гасанов, выяснил SHOT. По данным Telegram-канала, утром 24 августа основатель мессенджера завтракал в компании блогера в ресторане SHORE HOUSE BAKU, который принадлежит Эмину Агаларову. Спустя несколько часов предприниматель вылетел во Францию.

СМИ сообщили, что за 20 минут до посадки в парижском аэропорту самолет Дурова Embraer Legasy пытался изменить курс. Как следует из данных сервиса Flightradar 24, борт резко развернулся и начал удаляться от столицы Франции, направляясь в сторону границы с Италией. Однако после этого бизнес-джет вернулся в коридор, ведущий в Ле Бурже.

Издания предположили, что Дуров успел получить сообщение о готовящемся аресте и принял решение покинуть воздушное пространство Франции. Среди причин, по которым самолет все-таки приземлился в Париже, СМИ называют две версии. По одной — пилоты, предположительно, осознали, что им не хватит топлива долететь до соседней страны, по другой — сесть во Франции их якобы заставили авиадиспетчеры.

Ранее телеканал TF1 сообщал, что основатель Telegram прилетел в Париж в сопровождении телохранителя и девушки. SHOT выяснил, что возможной спутницей Дурова могла быть 24-летняя россиянка Юлия Вавилова.

Baza сообщает, что с момента задержания основателя Telegram родственники девушки не могут с ней связаться. Последний раз Вавилова общалась с матерью 23 августа. Отец же девушки рассказал Telegram-каналу, что последний раз разговаривал с дочерью 2 августа и поздравил ее с днем рождения. Мужчина также подтвердил, что в планах Юлии была поездка во Францию.

В российском посольстве заявили SHOT, что не располагают информацией о том, кто был на борту вместе с Дуровым.

Россиянка увела Дурова у беременной венгерской модели

По данным Telegram-канала, Вавилова переехала в Дубай около двух лет назад, а до этого жила в Москве. Мать Юлии — предпринимательница и ранее владела магазином детской одежды. Сама девушка называет себя стримером, ведет аккаунт на Twitch и блог о криптовалютах. С переезда в Дубай публикации в своих соцсетях Вавилова делает на английском языке.

SHOT пишет, что россиянка состоит с Павлом Дуровым в отношениях. Когда точно они познакомились, неизвестно. Однако Telegram-каналу удалось выяснить, что Юлия Вавилова увела предпринимателя у другой девушки — венгерской модели и «эротического блогера» Дианы Бако. Об этом она сама рассказала SHOT.

По словам Бако, она долго встречалась с Дуровым. В какой-то момент Юлия «напросилась» в ее круг общения — девушки дружили, вместе проводили время.

В апреле Диана Бако забеременела и тогда же якобы поругалась с основателем Telegram, они расстались. При этом имя отца ребенка она раскрывать не стала, заявив, что все и так понятно. Вавилова вскоре начала встречаться с Павлом.

«За последние несколько месяцев она (Юлия Вавилова. — «Газета.Ru») посетила Казахстан и Кыргызстан в те же даты, что и Павел Дуров. Однако в ее соцсетях он замечен не был», — говорится в публикации.

В Киргизии, как сообщает Telegram-канал, предприниматель катал новую возлюбленную на вертолете МЧС страны, на аренду которого Дуров потратил около миллиона рублей. Полет был сюрпризом для девушки, которая никогда раньше не летала на вертолетах. При этом провели его конфиденциально — Дуров попросил не раскрывать информацию о том, что он — один из пассажиров.

SHOT также отмечает, что Вавилова была на завтраке вместе с Дуровым и Гусейновым в Баку.