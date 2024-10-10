«От простого программиста до накачанного миллиардера»: как менялся Павел Дуров

Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Раннее детство он провел в Италии, где пошел в школу, но после распада СССР семья вернулась в Петербург. Здесь Дуров продолжил учебу в академической гимназии СПбГУ, впоследствии поступив на филологический факультет этого университета.

Еще будучи студентом, Павел начал создавать свои первые сайты — некоммерческие порталы Durov.com и Spbgu.ru для студентов. Несмотря на то, что они пользовались популярностью, сайты, как считал сам Дуров, не совсем выполняли свою функцию — объединение учащихся.

Поэтому после выпуска он решил создать новый проект по модели Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Так в 2006 году появилась соцсеть «ВКонтакте». Уже через год число ее пользователей достигло 3 млн, а через два — 20 млн. В 2010-м «ВК» переехал в офис в Доме Зингера в Санкт-Петербурге. Из его окна через два года Дуров вместе с вице-президентом социальной сети Ильей Перекопским кидал бумажные самолетики с пятитысячными купюрами. Такая «акция» собрала под офисом соцсети большую толпу людей и спровоцировала драку. Позже Павел объяснил свой поступок тем, что хотел показать, что в современном обществе деньги переоценены.

«Мы отказываемся принимать мир, в котором люди могут драться и предавать свою человеческую суть из-за денег. Если существуют люди, которые идут на это, их поведение должно подвергаться жесткому остракизму, ни в коем случае не приниматься как логичное. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни», — сказал тогда Дуров.

В 2014 году Дуров продал свою долю во «ВКонтакте». По его словам, такой шаг дался ему болезненно, ведь соцсеть была для него «ребенком», однако он понял, что предпочитает быть свободным. Тогда же он уехал за границу, заявив, что пути назад у него нет.

За год до этого предприниматель представил свой новый проект — мессенджер Telegram. Из-за отказа администрации сотрудничать с ФСБ мессенджер попал под блокировку в России. Несмотря на это, Дуров продолжал настаивать на том, что не собирается предоставлять властям ключи для расшифровки сообщений. Бизнесмен объяснил это тем, что ни в одной стране мира Telegram не выдает личные данные пользователей государственным органам.

Однако впоследствии Дуров поменял свое мнение. После задержания во Франции предприниматель рассказал, что мессенджер еще с 2018 года может раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в большинстве стран. При этом, по словам Дурова, основные принципы проекта не изменились.

Своей главной ценностью в жизни бизнесмен называет свободу.

«У меня на банковском счете или в биткоинах уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов. И я ничего с ними не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт, ни земли. Ничего. Потому что для меня мой приоритет номер один в жизни — это моя свобода», — рассказал Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону.