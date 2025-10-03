На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Петербурге арестовал фигурантов дела о взятке за аренду земли Минобороны

Суды Петербурга: двоих россиян арестовали за взятку за помощь с арендой земли МО
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест двоих обвиняемых по делу о взятке за аренду земли, принадлежащей Министерству обороны (МО) РФ в Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Григорькина <...> и Романа Селезнева...» — говорится в публикации.

Сообщается, что оба фигуранта арестованы до 30 ноября. По данным ведомства, Григорькин обвиняется в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ), а дело Селезнева проходит по статье о посредничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Мужчины свою вину отрицают.

Следствие считает, что Григорькин помогал неназванному человеку арендовать ведомственный участок в Кронштадте за взятку в размере 15 млн рублей. После того как последний обратился в ФСБ, обвиняемого вместе с сообщником задержали.

До этого Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ Евгения Долгова к шести годам колонии за взяточничество. Суд признал его виновным в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.

Ранее россиянин, передавший взятку замглавы тыла Росгвардии, получил срок.

