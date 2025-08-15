На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-директору «Патриота» вынесли приговор по делу о хищении у Минобороны и парка

Суд приговорил бывшего директора парка «Патриот» Ахмедова к пяти годам колонии
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Одинцовский городской суд Московской области приговорил бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконное строительство жилого дома и других объектов на участке бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Павла Попова. Об этом сообщили корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, осужденного оштрафовали в размере 500 тыс. рублей. Также суд взыскал с Ахмедова 25 млн рублей в пользу Минобороны РФ и парка «Патриот».

Ахмедов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал вину.

До этого свидетель рассказал, что Ахмедов действовал под давлением бывшего замглавы Минобороны России Павла Попова и не имел личной заинтересованности в инкриминируемых ему деяниях. По его словам, за время работы Ахмедова на посту руководителя парка посещаемость «Патриота» увеличилась на 30%, а сам парк стал лауреатом премии Минобороны РФ в области культуры.

По версии военной прокуратуры, не позднее марта 2022 года генерал Павел Попов создал ОПГ с целью хищения средств, выделенных Минобороны РФ на строительство парка «Патриот». К реализации своего преступного плана он привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова. Общая сумма ущерба государству от их действий составила более 25 млн рублей.

Ранее экс-директор «Патриота» рассказал, кто получил всю выгоду от хищения средств Минобороны.

