В Башкортостане отразили атаку украинских дронов

Хабиров сообщил об уничтожении нескольких БПЛА над промзоной в Стерлитамаке

Башкортостан подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Радий Хабиров.

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов над промышленной зоной в Стерлитамаке. Обломки беспилотников упали на территории расположенного здесь предприятия.

«Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание», — подчеркнул Хабиров.

Он добавил, что другая информация о произошедшем в данный момент уточняется.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, украинские военные использовали для атаки четыре дрона типа «Лютый». Такие БПЛА способны преодолевать расстояние более 1000 км, отметили журналисты.

Утром 15 апреля жители Стерлитамака сообщили, что в городе раздались звуки, похожие на взрывы. Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев написал, что громко было в районе промышленной зоны. На ее территории начался пожар.

Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских дронов над территорией РФ. Часть целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Также летательные аппараты ликвидировали в Крыму и пяти областях — Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской и Самарской.

Ранее в Липецкой области пять человек пострадали в результате атаки БПЛА.