В РФ с 2026 года могут сократить изучение иностранных языков в школах

Министерство просвещения РФ рассматривает возможность сократить количество часов, отведенных на изучение иностранных языков в школах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексея Лубкова.

«С 2026 учебного года министерство <...> планирует сократить количество часов иностранного языка в пятых–седьмых классах с трех часов в неделю до двух», — рассказал специалист.

Он уточнил, что общее количество часов для изучения иностранных языков уменьшится с 510 до 408.

По словам Лубкова, цель данной инициативы — оптимизировать нагрузку на учеников и более рационально перераспределить учебное время. При этом ректор обратил внимание, что в восьмых и девятых классах школьники по-прежнему будут изучать иностранные языки по три часа в неделю.

