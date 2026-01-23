Размер шрифта
Общество

В РФ с 2026 года могут сократить изучение иностранных языков в школах

Ректор МПГУ: в российских школах хотят сократить изучение иностранных языков
Министерство просвещения РФ рассматривает возможность сократить количество часов, отведенных на изучение иностранных языков в школах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексея Лубкова.

«С 2026 учебного года министерство <...> планирует сократить количество часов иностранного языка в пятых–седьмых классах с трех часов в неделю до двух», — рассказал специалист.

Он уточнил, что общее количество часов для изучения иностранных языков уменьшится с 510 до 408.

По словам Лубкова, цель данной инициативы — оптимизировать нагрузку на учеников и более рационально перераспределить учебное время. При этом ректор обратил внимание, что в восьмых и девятых классах школьники по-прежнему будут изучать иностранные языки по три часа в неделю.

В декабре 2025 года депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман заявил, что в программу российских школ необходимо вернуть предмет «Логика». Ее изучение в школах было отменено при Никите Хрущеве, но «Логика» действительно необходима. Парламентарий пояснил, что этот предмет помогает детям в усвоении других дисциплин, учит их быстро разбираться с новыми темами.

Ранее в ГД оценили идею сократить летние каникулы для школьников.

