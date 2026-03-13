Размер шрифта
Россияне начали массово отказываться от алкоголя

ИСПИ РАН: в 2026 году 42% россиян совсем не пьют алкоголь
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Россияне отказываются от потребления алкоголя – за последние 20 лет число непьющих граждан выросло в полтора раза. По данным на текущий год, совсем не пьют спиртные напитки 42% жителей страны, сообщил руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнёв.

«Если мы посмотрим на данные ВЦИОМ за 2024 год, таковых было 48%, за 2020 год — 37%, а за 2004 год — 27%. В целом можно сказать, что общее потребление алкоголя в стране снижается, доля непьющих россиян выросла в полтора раза», — подчеркнул эксперт в пресс-центре НСН.

Интересно, что отношение к алкоголизму при этом у россиян неоднозначное – так, заболеванием, требующим лечения, его считают 40% мужчин и 38% женщин. В то же время многие считают его социальным недугом или нравственным пороком, отметил Селезнёв.

Большинство непьющих россиян признались, что в их окружении есть алкоголики – об этом сообщили 61% опрошенных.

Ранее врач назвал заболевания, которые повышают риски развития алкоголизма или наркомании.

 
