«Пятна на кальсонах Мироныча»: как несчастный большевик Николаев убил ловеласа Кирова Лидер ленинградских коммунистов Киров был охотником до женщин c руками «по локоть в крови»

90 лет назад произошло судьбоносное для СССР убийство — был застрелен лидер ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Киров. Убийство Кирова было подано Сталиным как акт терроризма, в ответ на который был запущен маховик «большого террора» 1930-х годов. Что чекисты нашли на кальсонах Кирова, кого Киров убивал на Волге и как либидо Сергея Мироновича определило судьбу России — в материале «Газеты.Ru».

«Полководец в подполье»

Сергей Миронович Костриков родился в Вятке — поэтому сейчас бывший центр бывшей Вятской губернии (а ныне — Кировской области) носит название Киров (как и тысячи других улиц и объектов в России). Это был партийный псевдоним Кострикова.

Сергей закончил городское училище, потом уехал в Казань, отучился на чертежника и стал готовиться к поступлению в Томский технологический институт. Там он в 1904 году вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП), участвовал в демонстрациях, арестовывался полицией. Серж — таким был партийный псевдоним Кирова до революции — занимался деятельностью типичного революционера: устраивал подпольные типографии, забастовки и сидел в тюрьме.

В 1909 году уехал на Кавказ, где во Владикавказе занялся журналистикой под псевдонимом Сергей Миронов. Увлекался альпинизмом — покорил Казбек и Эльбрус, — писал рецензии на спектакли и сам играл в театре. В 1912 году Костриков взял себе псевдоним «Киров» — от древнего греко-персидского царского имени Кир. Осетинский революционер Дзахо Гатуев писал, что новое прозвище Костриков выбирал с товарищами по партии по святцам:

«Он возвращался, уже перелистывая снятый со стены календарь, и читал:

– Полиевкт, Евтихий, Пелагея, Агапит, Софроний.

Мироныч улыбался.

– Нет, нет.

– Николай, Ольга, Мария, Кир.

– Кир! – опять остановился Солодов. – Кир!.. Киров! – это замечательно.

– Величайший полководец в подполье! – улыбнулся Мироныч».

На сторону большевиков он перешел лишь после Октябрьской революции — поначалу Киров симпатизировал меньшевикам, поддерживал Временное правительство. Участвовал в Гражданской войне на Северном Кавказе.

Утопил в крови Астрахань?

С конца февраля 1919 года Киров возглавлял временный революционный комитет в Астрахани.

close Сергей Киров, 1919 год ТАСС

Историк Сергей Волков в своей монографии «Красный террор глазами очевидцев» приводит свидетельства кровавых расправ, которые творились в Астрахани во время «царствования» там Кирова. В частности он публикует статью «Астраханские расстрелы» П. Силина — члена партии социалистов-революционеров.

«Астрахань — большой губернский город <...> Десятки тысяч рабочих. Многочисленные профессиональные объединения. Нет только социалистических организаций. Да и то лишь потому, что в 1918 году большинство партийных работников было расстреляно», – говорится в статье.

Город зависел от внешних поставок хлеба и волжской рыбы. После прекращения свободной закупки продовольствия и национализации рыбного промысла, расстрелов нарушителей запрета, Астрахань начала голодать. Рабочие бастовали и требовали хлеба. «И вот во вторую годовщину февральской революции «рабоче-крестьянская власть» затопила в крови рабочую Астрахань».

«Десятитысячный митинг мирно обсуждавших свое тяжелое материальное положение рабочих был оцеплен пулеметчиками, матросами и гранатчиками. После отказа рабочих разойтись был дан залп из винтовок. Затем затрещали пулеметы, направленные в плотную массу участников митинга, и с оглушительным треском начали рваться ручные гранаты», — вспоминал Силин.

Погибло не менее 2 тыс. человек. В марте часть рабочих арестовали и отправили на баржи и пароходы на Волге. В Москву начали сообщать о восстании — и председатель Реввоенсовета Лев Троцкий приказал «беспощадно расправиться» с «восставшими».

«В подвалах чрезвычайных комендатур и просто во дворах расстреливали. С пароходов и барж бросали прямо в Волгу. Некоторым несчастным привязывали камни на шею. Некоторым вязали руки и ноги и бросали с борта. Один из рабочих, оставшийся незамеченным в трюме где-то около машины и оставшийся в живых, рассказывал, что в одну ночь с парохода «Гоголь» было сброшено около 180 человек. А в городе в чрезвычайных комендатурах было так много расстрелянных, что их едва успевали свозить ночами на кладбище, где они грудами сваливались под видом «тифозных» П. Силин из монографии С.В. Волкова

В мае 1919 года при Кирове был выстрелами остановлен крестный ход во славу местного святого Иосифа Астраханского. Организаторов хода митрополита Митрофана и епископа Леонтия арестовали и расстреляли.

В 1921 году Киров был избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В 1926 году его отправили в Ленинград для борьбы с «зиновьевской оппозицией» — член Политбюро и глава Ленинграда Григорий Зиновьев имел большие политические амбиции и пытался сделать бывшую имперскую столицу всемирной столицей коммунистов. Его сместили с постов и отправили в ссылку в конце 1920-х. Фактически, хозяином «колыбели революции» с 1927-го стал Киров, в качестве первого секретаря ленинградского обкома ВКП(б).

Пятна на кальсонах

Киров был известен всему Ленинграду как большой охотник до женщин. Историк и биограф Кирова Алла Кирилина рассказывала, что «Сергей Миронович имел вкус к женщинам» и вообще в 1930-х «в хороших отношениях со всеми женщинами в Смольном». Ходили слухи, что особенно Сергей Миронович любил балерин из Мариинского театра.

Но жизнь партийного деятеля и «дон Жуана» оборвалась 1 декабря 1934 года. В Смольном – центре власти ленинградских большевиков – прозвучали выстрелы. Киров был убит из револьвера.

Вечером того же дня в Таврическом дворце должен был собраться партактив — а Киров должен был прочитать доклад о грядущем упразднении в Ленинграде карточной системы. В Смольный он приехал на машине после обеда, поднялся на третий этаж и пошел в свой кабинет.

Киров не любил охрану, и его сопровождал лишь один человек — Михаил Борисов, следовавший на некотором отдалении от патрона. Когда Киров завернул за угол коридора, охранник потерял его из виду.

До этого тот же день в Смольный по партбилету вошел уволенный ранее из обкома большевик Леонид Николаев. Он собирался застрелить Кирова в Таврическом дворце, а в Смольный отправился, чтобы поискать у знакомых и бывших коллег пригласительный билет. Увидев Кирова, подбежал к нему и выстрелил в затылок.

После этого Николаев пытался покончить с собой, но его остановили, отмечал историк Олег Хлевнюк. Убийца потерял сознание.

На следующее утро в Ленинград спецпоездом прибыл Иосиф Сталин и члены Выездной комиссии. Сталин лично участвовал в допросе Николаева. В тот же день — вот совпадение — задержанный охранник Кирова, 53-летний Борисов, попал в аварию, когда его везли на грузовике на допрос и ударился головой.

Что же могло произойти в Смольном и почему Николаев хотел убить Кирова? В 2005 году директор мемориальной квартиры С.М. Кирова Татьяна Сухарникова обратилась в ФСО. Как сообщала kp.ru, эксперты спецслужбы исследовали экспонат из музея — кальсоны Кирова, которые были на нем в день смерти.

«Когда исследовали кальсоны Мироныча… на них оказались пятна спермы! Даже сперматозоиды были целыми. Значит, незадолго до гибели Киров занимался сексом. С кем? Точно не с женой — она была дома, на Каменноостровском проспекте. И тут появляется имя Мильды Драуле. Ее допрашивают уже через несколько минут после убийства, значит, она была на месте преступления. А затем ее доставляют в ОГПУ и составляют опись вещей. Так вот, на Мильде были только пальто и туфли! То есть в момент убийства она была совершенно голой», — говорится в материале.

close Мильда Драуле и Леонид Николаев

Мильда Драуле была женой Леонида Николаева. У них родилось в браке двое детей. По словам директора музея Кирова, один из ее сыновей родился через девять месяцев после одновременного отдыха Драуле и Кирова в санатории ВЦИК.

По официальной версии, Николаев хотел отомстить Кирову за наставленные «рога» и интимную связь с его женой.

Слухи об интимной связи Кирова и Драуле поползли по Ленинграду в тот же вечер, когда был убит большевик. Данные собирал НКВД, и многие распространители слухов были арестованы и расстреляны.

Характерные примеры сплетен:

«Главбух конторы Д.Л.Т., беспартийный Хасанов говорил служащим, что т. Кирова убил Николаев за то, что С. М. Киров жил с его женой. Николаев предупреждал письменно, но Сергей Миронович не послушал, он его за это и убил».

«Кандидат в члены партии Гублер на вопрос беспартийного, за что убит тов. Киров, ответил: «Из-за баб». (На вызов в партком не явился)».

Биограф Кирова Алла Кирилина, впрочем, сомневается в том, что Драуле была постоянной любовницей Кирова. И указывает, что Леонид Николаев мог быть психически неуравновешенным человеком.

«Если между ними и была интимная связь, то скорее всего «разовая». Кстати, я лично не очень в это верю. Сергей Миронович имел вкус к женщинам, а Мильду красавицей назвать было сложно. Большинство женщин, которые знали ее лично, в беседах со мной твердили одно и то же: «В сторону Мильды ни один мужик бы не плюнул!». Она была небольшого роста, вечно замызганная, не умела себя преподнести. Словом, на роль любовницы Кирова никак не годится» Анна Кирилина к.и.н.

Сталин в ходе следствия активно старался склонить других членов комиссии к версии, что Николаев действовал от лица зиновьевской оппозиции и троцкистов. Сразу после убийства вышло постановление президиума ЦИК СССР — дела по обвинению в госпреступлениях рассматривать в ускоренном порядке, без адвокатов, ходатайства о помиловании не принимать, смертные приговоры приводить в исполнение сразу же. Начинался «большой террор».

close Иосиф Сталин и Сергей Киров, 1930 год РГАКФД/ТАСС

Леонид Николаев был осужден за теракт по 58-й статье о контрреволюционной деятельности и расстрелян через месяц после убийства Кирова — 29 декабря 1934 года. Мильда Драуле была расстреляна в 1935 году. Кстати, Зиновьев, которого Киров сменил на посту лидера питерских коммунистов, пережил Кирова на два года — он был расстрелян в 1936 году. Последние месяцы жизни он провел в тюрьме.

Никита Хрущев писал в мемуарах, что убийство Кирова и вовсе подстроил сам Сталин. А по рассказам конвоира, который вел Николаева на расстрел, тот крикнул перед смертью «Обманули!».