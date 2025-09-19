На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У одиночества нашли новую неожиданную опасность

PsyMed: чувство одиночества связано с параноидальными мыслями
close
Depositphotos

Ученые из Польши выяснили, что чувство одиночества теснее связано с параноидальными мыслями, чем социальная изоляция. Более того, эта связь носит двусторонний характер: одиночество может усиливать подозрительность, а паранойя, в свою очередь, делает человека еще более одиноким. Работа опубликована в журнале Psychological Medicine (PsyMed).

Параноидальные мысли — это подозрения и убеждения, что другие хотят причинить вред, обмануть или использовать человека. Они могут возникать без веских оснований и искажать восприятие повседневных ситуаций. Например, человек может быть уверен, что коллеги строят против него заговор, хотя реальных признаков этого нет. Такие мысли могут усиливаться на фоне стресса, тревожности или усталости и приводить к конфликтам, замкнутости и уходу от общения.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек, представляющих польскую популяцию по возрасту, полу, уровню образования и месту жительства. Участники дважды заполняли анкеты, оценивающие уровень одиночества, социальные связи, когнитивные искажения, чувствительность к отвержению, тревогу, депрессию и склонность к параноидальным идеям.

Анализ показал, что ключевым фактором, предсказывающим остальные психологические характеристики, стало именно чувство одиночества. Оно оказалось напрямую связано с параноидальными мыслями: одиночество усиливало подозрительность, а подозрительность в ответ повышала чувство одиночества. Социальная изоляция действовала косвенно — через переживание одиночества.

По мнению авторов, результаты исследования помогают лучше понять, как субъективные чувства влияют на психическое здоровье.

