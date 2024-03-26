«Законы должны быть одинаковыми»: Олег Митволь считает свое наказание очень суровым

Суд оставил без изменений приговор председателю совета директоров «Красноярск ТИСИЗ» и бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, сообщила «Газете.Ru» его адвокат Ирина Костенко. Она отметила, что планирует вновь обжаловать приговор, так как сам Митволь считает его «очень суровым».

«Суд оставил приговор без изменений, несмотря на наши жалобы на суровость приговора. В дальнейшем мы будем обжаловать в кассации. Позиция Олега Львовича такова: его наказание очень суровое, с учетом мягких наказаний как гендиректору «ТИСИЗа» («Красноярск ТИСИЗ» — «Газета.Ru»), так и чиновникам Красноярского края. Он считает, что все законы, которые принимаются, должны действовать одинаково для всех людей, а не потому что чья-то фамилия неизвестная, а чья-то фамилия Митволь. Поэтому будем дальше обжаловать», — сказала она.

Костенко добавила, что последние четыре месяца Митволь провел в туберкулезной больнице. По ее словам, недавно он был прооперирован.

«Олег Львович себя чувствует не очень, потому что из того времени, что он провел в следственном изоляторе, восемь месяцев в общей сложности он был в тюремной больнице и последние четыре месяца находился в КТБ (Краевая туберкулезная больница). В начале марта, буквально перед апелляцией, он был выписан и в настоящее время находится в СИЗО. Он был прооперирован, поэтому он просил учесть состояние здоровья в том числе», — заключила она.

В сентябре 2023 года бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта САО Москвы Олега Митволя приговорили к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве. Его признали виновным в хищении средств при строительстве метро в Красноярске. Суд постановил также взыскать с Митволя 952 млн рублей по гражданским искам.

В ноябре судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда вернула дело в суд первой инстанции из-за допущенных нарушений.

В конце ноября стало известно, что со счета Митволя пропали 30 млн рублей. В это время он также находился в следственном изоляторе. Как писал «Коммерсант», фиктивный документ вместе с заявлением о восстановлении сим-карты один из злоумышленников представил в офисе оператора сотовой связи в подмосковном Павловском Посаде. С разрешения кредитной организации они заменили привязанный к банковскому счету номер телефона и таким образом получили доступ в личный кабинет интернет-банка.

Ранее бывшая супруга Олега Митволя попросила суд отменить решение о разводе.