Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заключил досудебное соглашение со следствием

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, которого подозревают в присвоении 900 млн рублей, заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что суд оставил без изменений меру пресечения в виде ареста Митволю.

Согласно информации суда, на заседании защита Митволя просила смягчить ему меры пресечения по причине того, что бывший чиновник заключил досудебное соглашение, а также у него на попечении находится мать-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена. Кроме того, мужчина согласился возместить ущерб.

Также сообщается, что адвокат предоставил суду личные поручительства депутатов Государственной думы Александра Хинштейна и Олега Савченко.

Прокурор, в свою очередь, отметила, что ущерб был нанесен бюджету, а самого Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за границе, возможно, с намерением скрыться.

Олег Митволь подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он похитил 900 млн рублей при работе над строительством метрополитена в Красноярске. Экс-чиновника задержали в аэропорту Внуково, когда он пытался улететь на отдых в Турцию, рассказала его помощница.