День весеннего равноденствия в 2026 году: когда наступит и какие традиции с ним связаны

Какого числа день весеннего равноденствия и как его отмечают в разных культурах

20 марта 2026 года Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из южного полушария в северное — наступит день весеннего равноденствия, или астрономическая весна. Наши предки придавали этому событию сакральное значение — для них это было время пробуждения природы и победы света над тьмой. Что такое день весеннего равноденствия с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Что такое весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда Солнце пересекает небесный экватор, переходя из южного полушария в северное. Ось нашей планеты наклонена на 23,4 градуса относительно плоскости эклиптики плоскости земной орбиты, то есть траектории обращения Земли вокруг Солнца, и именно этот наклон «отвечает» за смену времен года. В момент равноденствия Солнце расположено перпендикулярно земному экватору, ни одно из полушарий не наклонено к нему, поэтому оба получают одинаковое количество света.

В этот день граница смены дня и ночи на нашей планете (астрономы называют ее линией терминатора) проходит точно через южный и северный полюса, то есть по меридианам. Поэтому день и ночь становятся практически равными по продолжительности.

Однако, вопреки распространенному заблуждению и самому названию «равноденствие», день и ночь в этот момент не полностью равны, рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. Они действительно становятся очень близки по продолжительности, но день обычно на несколько минут длиннее. Это связано с атмосферной рефракцией от латинского «refraction» — преломление, которая «приподнимает» солнечный диск над горизонтом, заставляя нас видеть его выше истинного положения.

Из-за атмосферной рефракции наблюдатель видит восходящее Солнце немного раньше, а закат длится дольше — по этой причине в дни равноденствий продолжительность дня немного больше продолжительности ночи. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

В результате световой день оказывается длиннее ночи примерно на 6–8 минут .

Кстати На Северном полюсе вблизи весеннего равноденствия заканчивается полугодовая полярная ночь и начинается полярный день, который продлится около шести месяцев. На Южном полюсе — ровно наоборот: завершается полярный день и наступает полярная ночь.

Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году

Весеннее равноденствие, в отличие от осеннего, практически всегда приходится на один и тот же день. Исключением станут 2044 и 2048 годы, когда событие наступит 19 марта.

20 марта в 17:46 мск наступит весеннее равноденствие в 2026 году

Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из южного в северное полушарие.

После весеннего равноденствие северное полушарие наклоняется ближе к Солнцу, поэтому продолжительность светового дня увеличивается. Она достигнет максимума к 21 июня — дню летнего солнцестояния.

В марте продолжительность дня быстро увеличивается: от 10 часов 41 минуты в начале марта до 13 часов 00 минут в конце месяца на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов. Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

В разных часовых поясах дата и время события незначительно смещаются. Например, жители Нью-Йорка встретят равноденствие 20 марта в 10:46 утра, а Токио — 20 марта в 23:46. В самых восточных регионах России, таких как Камчатка, равноденствие формально наступит уже 21 марта в 02:46.

Традиции весеннего равноденствия на Руси

До Крещения Руси, согласно разным источникам, день весеннего равноденствия пересекался с Комоедицей (Масленицей). Это был языческий Новый год , символизирующий победу света над тьмой, приход весны, тепла и начало полевых работ. Наши предки-славяне придавали этому дню большое значение. С древних времен он ассоциировался с обновлением и началом нового жизненного цикла.

Главным божеством, которого чествовали в этот день, был Ярило — бог весеннего солнца, плодородия и страсти. Его представляли молодым, сильным юношей, который объезжает поля на белом коне, даруя жизнь земле. В праздник начинались массовые гуляния, которые могли длиться несколько дней.

Однако, как рассказала «Газете.Ru» фольклорист, руководитель Центра традиционной культуры «Дом-музей народных увеселений» Татьяна Смирнова, мнение о том, что день весеннего равноденствия в древности приходился на Масленицу — спорное. По словам специалиста, у этих двух праздников в классической этнографии и культурологии при внешнем сходстве отличаются смысл и ритуалы, поэтому их лучше отделять друг от друга.

С принятием христианства от дня весеннего равноденствия начали отсчитывать дату Пасхи. Один из главных православных праздников приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, которое которое наступает не ранее дня весеннего равноденствия. Церковь не смогла искоренить древнюю традицию празднования Нового года, но сместила ее сроки и наполнила новым смыслом, приурочив к ней церковный праздник Сорока севастийских мучеников, который в народе называют «Сороки» отмечается 22 марта.

Церковная традиция в этот день тесно переплелась с народной — закликанием весны, отметила фольклорист. И с этим связано много различных обрядов.

* Выпечка «жаворонков». Самым известным ритуалом было изготовление печенья из постного теста в виде птичек — жаворонков, куликов или галок. Их раздавали детям, которые забирались на крыши сараев, на возвышенности и подбрасывали печенье вверх, приговаривая: «Жаворонки, прилетите, красно лето принесите!». Считалось, что эти обряды ускоряют прилет птиц и приход тепла.

Наши предки верили, что птицы несут на крыльях весну. На севере России пекли тетеры — печенье из ржаной муки, похожее на кружево, как кружевная салфетка. В Сибири делали каральки: Владимир Даль упоминает их родиной Оренбург, расположенный в Приуралье. Татьяна Смирнова фольклорист, руководитель Центра традиционной культуры «Дом-музей народных увеселений»

* Веснянки. Чтобы ускорить приход весны, с 14 марта по 7 апреля кричали веснянки — древние славянские обрядовые песни-заклички, исполнявшиеся весной для призыва тепла, хорошего урожая и пробуждения природы.

* Хороводы и игры. Молодежь водила хороводы, устраивала игрища, прыгала через костры. Считалось, что прыжки через огонь очищают и придают здоровья на весь предстоящий год.

* Гадания. Девушки гадали на суженого. Например, пекли пряники, в тесто которых закладывали мелкие предметы: колечко (к замужеству), монетку (к богатству), ключик (к наследству), бусинку (к беременности). По тому, что попалось, судили о будущем.

Что можно и что нельзя делать в равноденствие: народные приметы

В народном сознании день равноденствия (как весеннего, так и осеннего) — это время равновесия, когда свет и тьма уравновешены, а значит, любое действие или мысль имеют особую силу. Поэтому с этими днями связано множество поверий о том, что можно и что категорически нельзя делать.

❌ Что нельзя делать

Как рассказала Татьяна Смирнова, в этот день нельзя было мыть полы и делать уборку. Считалось, что если в доме мокро, будешь потом весь год плакать.

«Также девушкам нельзя было красиво наряжаться в день весеннего равноденствия, надевать яркие украшения. Иначе их утащат сороки, а потенциальных невест не заметят женихи», — говорит фольклорист.

Помимо этого, было запрещено:

* Конфликтовать, ссориться, ругаться;

* Встречать праздник в неубранном доме (уборку лучше сделать накануне);

* Думать о плохом, жаловаться на судьбу.

✅ Что можно делать

* Строить планы и загадывать желания. День равноденствия идеально подходит для того, чтобы подвести итоги и поставить новые цели. Считается, что задуманное в этот день имеет все шансы сбыться. Особенно хорошо работает визуализация: нужно представить желаемую жизнь в ярких красках.

* Мириться и прощать обиды. Равноденствие — лучшее время для восстановления отношений. Считается, что если в этот день попросить прощения или простить кого-то, то мир и гармония надолго поселятся в душе и в доме.

* Помогать нуждающимся. В этот день важно проявлять милосердие. Подать милостыню, угостить соседа пирогом или просто помочь советом считалось благим делом, которое вернется сторицей.

День весеннего равноденствия в других странах

Дню весеннего равноденствия придают особое значение и в других странах. В разных культурах сложились свои уникальные традиции, многие из которых дошли до наших дней.

Ближний Восток и Центральная Азия — Навруз

В Иране, Азербайджане, Центральной Азии и на Ближнем Востоке отмечают Навруз в переводе с персидского «новый день» — древнейший праздник весны и нового года по астрономическому солнечному календарю.

Подготовка начинается задолго до праздника: люди проводят генеральную уборку в домах, избавляются от старых вещей, покупают новую одежду. В канун праздника разжигают костры, через которые прыгают, чтобы очиститься от грехов и болезней. Главное событие — праздничный стол, на который выставляют семь предметов, начинающихся с буквы «син» (хафт-син): пророщенная пшеница (символ новой жизни), яблоки, чеснок, уксус, сумах, дикая маслина и сладкий пудинг из пророщенных зерен — суманак. Его приготовление – целый ритуал: женщины собираются вместе, поют песни и мешают огромный котел с суманаком, загадывая желания. В день Навруза принято ходить в гости к родным и друзьям, дарить подарки и помогать нуждающимся.

Индия — Холи, или фестиваль красок

В Индии весеннее равноденствие часто совпадает с праздником Холи, известным во всем мире как фестиваль красок. Хотя в 2026 году его отмечали 3-4 марта, исторически этот праздник глубоко связан с весенним обновлением и, по мнению некоторых исследователей, изначально был приурочен к весеннему равноденствию.

Япония — Сюмбун-но хи

В Японии день весеннего равноденствия называется Сюмбун-но хи и является государственным праздником. Он входит в неделю Хиган — буддийского праздника, символизирующего переход из мира сансары в нирвану. Считается, что в эти дни граница между мирами живых и мертвых истончается, поэтому главная традиция — поминовение предков. Японцы посещают семейные могилы, приводят их в порядок, возлагают цветы и зажигают благовония. Дома на домашний алтарь будзидан ставят ритуальные угощения: рисовые колобки, овощи, цветы.

В отличие от шумного Навруза или Холи, Сюмбун-но хи — время тихого созерцания и единения с природой. Японцы любуются пробуждающейся природой, особенно цветением сливы, и благодарят предков за их вклад в свою жизнь.